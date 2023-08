"Aunque México tiene un sistema electoral sólido y robusto, todavía nos falta que la autoridad federal ya no meta las manos en los comicios, porque los partidos políticos han hecho todo para la ciudadanía los deteste", expuso el politólogo de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas.

En entrevista con Intolerancia Diario, señaló que en este escenario, es necesario reformar o refundar los partidos políticos, además de mejorar el sistema electoral.

En ese sentido, explicó que los institutos políticos se corrompen, roban, no cumplen promesas, y pese a ello, explicó que van a seguir siendo necesarios.

“En el Estado mexicano no hemos entendido que no solo se trata de hacer leyes, sino llegar al corazón de los ciudadanos”.

El director de Formación Humanista dijo, “es posible entender que, si pones la ley más racista del mundo, pero tienes una ciudadanía que no es racista, no habrá racismo”.

“El gran problema que te ponen leyes que son democráticas es que están para una ciudadanía que no lo es y no sabe que es democracia y no vive la democracia, no entra en su vida cotidiana”.

Por ello, aseguró que se debe exigir a las instituciones electorales y al gobierno federal que hagan su trabajo, pues existe una campaña en contra de la oposición.

Recordó que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), repite lo que tanto criticó del presidente Vicente Fox Quesada.

“Nunca se ha mostrado una investigación seria, una recolección de datos que sugiera remotamente que el INE tenga errores en organizar las elecciones”.

No obstante, señaló que hay muchas cosas que corregir, como tener 54 millones de spots, “y eso es una locura, eso es totalmente innecesario y eso se podría cambiar sin duda”.

Finalmente, explicó que se deben confiar en las instituciones, acompañarlas, participar, que los ciudadanos se conviertan en los responsables de sus propias instituciones y se obliguen a responder a ellas.