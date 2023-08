Para acabar con las simulaciones en que se encuentran los partidos políticos en el proceso de designación de sus candidatos a la presidencia de la república, tiene que haber cambios a la legislación para que su propaganda sea regulada y haya sanciones al respecto.

El politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius dijo, queda claro que todos están en una simulación, en este caso de la propaganda, con los aspirantes de Morena, pero todos los partidos políticos están haciendo una simulación y todos tienen que ser sancionados como políticos que se promueven fuera de los estándares de la legislación electoral.

Lo anterior, deja al INE sin capacidad de poder actuar, sin embargo, alertó que la forma tan adelantada de hacer política les funciona, sin embargo, se tiene que hacer una regulación en cuanto a los tiempos y que los mecanismos sean razonables.

Aclaró, la legislación que hay ahora representa a una estructura y a un régimen político que ya se fue, claramente la competencia es mayor ahora y también la competencia al interior de los partidos políticos es mucho más abierta, ahora que antes.

Por ejemplo, “ya no veo en el horizonte cercano competencia política con tantos grupos políticos, puede ser que haya partidos que participen solos, pero claramente va a haber frentes políticos que abarquen a más de un partido y tiene que haber mecanismos de como resuelvan esas candidaturas".

La integración de esas coaliciones son parte de los procesos dentro de los partidos o frentes políticos que se están dibujando en el país, aseveró.

Calderón Chelius, explicó, hay dos cosas que tienen que pasar, primero se tiene que hacer una reforma para que haya una normativa más lógica en cuanto a las precampañas políticas.

Y es que, no es posible que se impida a los candidatos en busca del voto no hacer ninguna campaña, que no puedan hacer propaganda, “eso complica la situación, entonces se tiene que modificar para permitirlo, para que se pueda legalizar”.

También hay que generar los mecanismos de regulación, dijo, porque, evidentemente hay un exceso enorme en todos los candidatos, en todos los partidos políticos, aunque ahorita, particularmente, lo estamos viendo en Morena, la competencia se ha ido resolviendo a partir de unas renuncias en los cargos de los aspirantes.

Miguel Calderón dijo que, al interior de Morena, van a acabar con una candidatura de unidad y no tienen por qué validar un servicio de propaganda y de convencimiento.

No lo harán porque no se tienen los mecanismos, porque, por un lado, se tiene que hacer una regulación, cambiar las reglas para que puedan hacer campaña y puedan ser regulado de lo que pueden utilizar.

Por otro lado, se exige que sean sanciones reales que no desborden al Instituto Nacional Electoral, porque si el organismo electoral deja estrictamente la legislación tal como está ahorita, originaría un tema mediático, porque empezarían a sancionar a un montón de candidatos.