Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), aseguró que será difícil alcanzar las transformaciones de la Nueva Escuela Mexicana en el corto tiempo, porque los cambios son lentos, por eso, ya puesto en marcha el proyecto, encuentra que tendrán que generarse cambios para corregir en la marcha.

No muchos maestros, no todos los compañeros, han logrado adaptarse al modelo, porque hay muchos compañeros que no han rescatado lo que significa el cambio y los alcances del plan y el programa de los libros.

Y es que, dijo, son libros nuevos, con términos y palabras o conceptos actualizados de la política educativa “y todo eso está muy bien”, pero va a tardar para ver los cambios, que se pretenden observar para finales del sexenio que viene y el siguiente.

Sin embargo, como en ningún otro proyecto educativo, se ha trabajado con mayor intensidad y no será cuestión de 3 generaciones, no serán 30 años los que se necesiten para generar cambios importantes en la sociedad mexicana actual.

Sin embargo, “el proceso para consolidar el modelo de la Nueva Escuela Mexicana será menos tardado de lo previsto, veo que será más acelerado y aunque no será tan rápido, todavía tardará un poco y los maestros tienen el reto de un nuevo currículum y a innovar su práctica docente".

Por eso, ratificó que, no se darán pronto los cambios, aunque ya están caminando y requiere estudio y aplicación, además de práctica, “hay un planteamiento teórico pero la práctica no es una cuestión mecánica a menos que se trate de simular e improvisar las cosas en el papel”.

“El cambio real va a tardar”, porque en una comparación de los cambios que se dieron en el periodo neoliberal, que tardaron varias décadas y que se empezó todo de una manera práctica, ahora hay más bases sólidas para lograr consolidarlo.

Hay que preguntar a los maestros, hasta dónde están conscientes de la dimensión y el sentido de los cambios, para saber si los maestros en el aula están haciendo el trabajo técnico pedagógico con conocimientos pleno del vínculo que tienen con la transformación.

Si perciben que se trata de poner el proyecto en el centro de sus actividades y hacerlo jalar para que pueda consolidarse en el corto tiempo y, sobre todo, saber qué tanto están pendientes de vincular la práctica docente y los planes y programas, que son la concepción en política educativa de la transformación.

Por eso, Guerra Castillo, dijo que cuesta la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, por eso, los maestros tendrán que acoplarse a las técnicas y guías que trae el proyecto y que puedan adaptarlo, pero tardarán los cambios del proyecto.

El trabajo pedagógico, dijo, son cuestiones que generan argumentos teóricos y descolonizan del pensamiento, con un abordaje epistemológico, la multiculturalidad y la inclusión.

El vocero del CDMP; dijo que son conceptos que han desarrollado los especialistas en sociología, pedagogía, psicología y la política, “son conceptos de política educativa y todo esto requiere una asimilación”.