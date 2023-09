En el magisterio poblano existe un retraso de hasta 3 años en el pago del seguro institucional, que son 25 mil pesos por maestro, que no han podido cobrar, que tiene un retraso de hasta 3 años y algunos maestros en retiro pueden llegar a la muerte y no lo alcanzan a cobrar.

Así lo denunció integrante de la comisión de Educación y Cultura del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) Gicela Vianel Serrano Valencia, quien recordó que los jubilados tienen un concepto de seguro institucional que no han podido cobrar.

En su caso, reveló que, su jubilación es del 21 de diciembre de 2021, lo que en el 2022 hizo un año y va para 2 años y no lo ha recibido, pero hay muchos maestros en retiro que llevan más tiempo y no pueden cobrar ese seguro institucional.

“Soy el número mil, cuando pregunté, pero hace unos días en los grupos de maestros me informaron que van en el 676 por eso no sé cuándo me toque, por eso nos resignamos y es un pago importante de 25 mil pesos y muchos pueden morir en el transcurso y no reciben su dinero”.

Por eso, dijo que, estará atenta a los listados, pero hay mucho retraso y desde las secciones del SNTE poblano no anuncian al respecto y tienen que ir a las oficinas sindicales para tener información certera del su proceso, porque de otra forma no se enteran del proceso.

La también integrante del Colectivo Nacional de Sistematización del Comité Ejecutivo Nacional Democrático en Lucha, CEND-SNTE, señaló, se observa que todavía existen situaciones que no se puede controlar desde la autoridad federal y dejan a los Estados a la deriva.

La docente jubilada del área de Educación Especial señaló que, a nivel sindical tratan de apoyar el cambio, pero no lo aplican, son acomodaticios, por eso, recordó los tiempos de la campaña del 2018, donde desde el CEN del SNTE apoyaron al candidato del PRI, José Antonio Meade.

“Desde el SNTE nacional, ellos levantaron la mano de José Antonio Meade y después, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, les da por ser lopezobradoristas, por eso veo que van a donde se acomodan mejor”.

Además, Serrano Valencia, aseveró que, es histórico que en el sindicato magisterial no existe apoyo a los compañeros, a pesar de que hay muchos problemas, por eso, reclamó la falta de solidaridad, apoyo y trabajo a favor de los agremiados del magisterio poblano.

“Hemos tenido que dar la lucha desde afuera, a contracorriente, porque no sentimos ni apoyo ni acompañamiento, pero no vamos a dejar de pelear desde nuestras trincheras, porque la educación pública tiene muchos retos en los que deben coadyuvar los sindicatos”.

El magisterio disidente adherido al CDMP y al Comité Ejecutivo Nacional Democrático, da una lucha firme, por ejemplo, en la revisión de los libros de texto gratuito, donde colaboran para el bien de los estudiantes de todos los niveles.