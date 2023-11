Entre los municipios de la zona conurbada de la Ciudad de Puebla, prevalece una carencia de diálogo para lograr una visión territorial conjunta que permita una convivencia y colaboración armónica entre las poblaciones y sus autoridades de gobierno.

El urbanista de la UPAEP, Octavio Flores Hidalgo, lamentó que todavía es muy difícil tener para los gobiernos de la Ciudad de Puebla, un diálogo con las dos Cholulas y viceversa, lo que puede evitar conflictos limítrofes.

Además, también presenta las mismas complicaciones tener esa misma visión territorial con el municipio de Amozoc, para tener una visión de territorio conjunto, “y eso no se está haciendo, no lo tengo claro”, porque no se observa.

El académico de la Facultad de Arquitectura de esa institución recordó que ya se tiene un estudio de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que representa un esfuerzo importante.

“Pero ese estudio, no sabemos hasta qué punto se está retomando para tener una visión desde el municipio y con eso, vamos a ver cambios interesantes”, porque puede permitir que no haya incertidumbre en las zonas limítrofes que le corresponde a cada municipio.

Sobre el tema de límites, colindancias y la visión territorial conjunta, aseveró el experto en arquitectura, se van a observar discursos nuevos a partir de las próximas campañas electorales por los ayuntamientos “ahí veremos qué nuevas ideas traen” y la disposición de resolver esos problemas.

Flores Hidalgo, recordó que, hay municipios del Estado de Tlaxcala que ya están insertos en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla y hay ciertos estudios de desarrollo que no son tomados en cuenta para generar un proyecto conjunto para ambas entidades federales.

“Por más que les digas que está el proyecto y va a permitir que avance la metrópoli, también dependerá de que el Estado y la federación lo quieran promover”.

Y mientras eso no esté consolidado y no esté cabildeado o negociado para tener un fin común conveniente para la sociedad, incluso que se tome como discurso político, va a ser muy difícil que se concreten las cosas.

El urbanista de la UPAEP aseguró, los candidatos a dirigir los gobiernos municipales van a preferir otros tipos de gastos que les van a dar mejores dividendos electorales que los beneficios metropolitanos.

Fue el 31 de marzo pasado cuando los gobiernos de los Estado de Puebla y Tlaxcala acordaron la presentación de un plan conjunto de ordenamiento territorial, en el marco de la segunda sesión ordinaria de la comisión de ordenamiento de la zona metropolitana interestatal.

Ese acuerdo contempla 21 estrategias, 41 líneas de acción y 80 proyectos metropolitanos, con lo que pusieron en marcha ese plan de trabajo con el fortalecimiento de acciones conjuntas para el crecimiento ordenado y sostenible de la zona.

Se tratan de estrategias para mejorar las condiciones de vida de las personas donde el problema ambiental es una de las prioridades, además de asegurar el futuro de las generaciones que vienen.