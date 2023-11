Además de que tenemos un relleno sanitario que ya cumplió con su vida útil, en cantidad de residuos vemos un incremento de manera constante, donde cada poblano genera hoy, en promedio 1.1 kilos de basura y no toda llegan al confinamiento final.

El profesor investigador de la UPAEP, Francisco Javier Sánchez Ruiz, dijo, “estamos viendo de manera desmedida que, está creciente la cantidad de residuos que no están siendo tratados con las nuevas tendencias o las regulaciones hacia buscar nuevas alternativas de medida".

Y es que, en la capital del Estado de Puebla se generan en promedio 1.1 kilogramos por habitante por día, una cifra que ha permanecido relativamente constante en los últimos años a pesar del crecimiento poblacional.

El integrante de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de esa universidad dijo que, el tratamiento de los residuos sólidos no se da de manera adecuada y por lo tanto, estamos teniendo un incremento en la regulación y el tratamiento, “tenemos un mal tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Desde esa institución alertaron que, aunque existe un relleno sanitario que ha estado en funcionamiento durante casi 30 años, hoy ya supera su vida útil, originalmente prevista de 15 años, por eso, se requieren mejoras adicionales para gestionar adecuadamente los residuos.

En Puebla capital, el servicio de recolección y confinamiento está repartido entre 3 empresas y aunque se ha tratado de tenerla de forma ordenada, también se lleva un manejo especial o ciertos residuos que puedan reintegrarse a la cadena de procesos y hasta ser reutilizable.

Sin embargo, todavía no se tiene un proyecto para suplir al actual relleno sanitario de Chiltepeque, “la proyección no se ha hecho de manera adecuada porque no están claras las políticas y no se llevan a cabo de manera ordenada y esto está presente en toda a zona metropolitana”.

Sánchez Ruiz dijo “estamos viendo que la cantidad de residuos está creciendo de manera exponencial pero tampoco se está dando el tratamiento adecuado”.

Por eso, afirmó que, las políticas que se establecieron al decir que habrá ciertos días para la recolección de residuos para recoger en días diferente los orgánicos, el plástico, el papel cartón y todo lo que sea reciclable, no funcionó porque no tuvo la difusión adecuada.

Sin embargo, reiteró que, así lo estuvieron haciendo, pero pocas personas se enteraron, por eso, no hubo la difusión de tal manera que pudiéramos tener esa separación clara de los residuos sólidos.

El tema ambiental sigue siendo un desafío pendiente en el Estado de Puebla y en particular, en la ciudad capital, aunque se han implementado acciones concretas, es necesario evaluar los logros alcanzados y tomar medidas adicionales para abordar los problemas existentes.

Por eso, dijo, hay tres áreas prioritarias que requieren atención inmediata: los residuos sólidos urbanos, la problemática del agua y la contaminación atmosférica.