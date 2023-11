Al interior del SNTE, se observa desde la dirigencia nacional que encabeza Alfonso Cepeda Salas, la tendencia de movilización del voto y de personas a favor del actual grupo en el poder en el país, de Morena, “esa es nuestra apreciación”.

A decir del vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, el problema es que, desde el centro del magisterio, ya se opera en diversos caminos en busca de asegurar cargos de elección popular dentro de la alianza de Morena.



El dirigente de la disidencia poblana advirtió que, desde la dirigencia del magisterio nacional, siempre logran acuerdo con los gobiernos en turno, sean emanados del partido que sean, por eso, han logrado enquistarse en el poder, con más de un millón y medio de trabajadores de la educación dentro de la negociación.

Y es que, aunque de pronto entran en un “estire y afloja”, por recursos para el magisterio y programas contenidos dentro de las negociaciones, al final, ambas partes saben que les conviene caminar políticamente hacia el mismo lado.

El SNTE nacional, dijo el vocero del CDMP, ha negociado de manera adecuada, pero solo a favor de sus cercanos y con beneficios personales, pero no se observa nada a favor de las bases, de los maestros de a pie.



Por eso, rumbo al proceso electoral del 2024, dijo, se observa la misma tendencia a comprometer el voto, “y eso no debe ser, no es correcto, no puede ser que el sindicato haga a un lado su vida orgánica y sus principios”.

Y en el proceso electoral que ya corre, señaló Guerra Castillo, desde la dirigencia nacional tratan de manipular al magisterio, porque en tiempos políticos se ofrecen amplios beneficios, pero al final, solo se logran pocos, aunque los líderes negocian espacios en la competencia política.

La del SNTE y los órdenes de gobierno federal y estatal, dijo el vocero del CDMP, a sido una historia de corrupción y de conveniencia, porque les sirve y les funciona caminar juntos en los procesos electorales federales y locales.

“Desde el SNTE nacional buscan los puestos y del cargo sindical se pasan al puesto oficial dentro de la SEP o de las diputaciones y las alcaldías, además de las regidurías, esa ha sido la historia”.

Dijo que, son muchos dirigentes del SNTE los que se han hecho de cargos de diputados, senadores, de funcionarios en el ISSSTE y en las dependencias del gobierno federal y estatal.

Ante eso, Miguel Guerra señaló, desde la disidencia también trabajan políticamente con el proyecto de la 4T, aunque lo hacen por separado y de manera distinta, por eso, ya le plantearon el equipo del presidente, quitar esa dinámica.

Y es que, desde su perspectiva, depende de los maestros, que deben organizarse porque el gobierno no puede quitar a sus malos dirigentes igual que en otros sindicatos.

“Pesa mucho esa historia de traiciones y de oportunismo del sindicato y no hemos logrado que en las bases haya la movilización, la bravura ni la inteligencia organizada, seguimos siendo un sindicato muy manipulado”.