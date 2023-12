En el rubro de la reforma laboral, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado muchos avances en el rubro, por eso, será importante ver la forma en que funcionan antes de avanzar con otras propuestas como la reducción de la jornada laboral que, aunque buena, no deben arriesgar la economía mexicana.

El especialista en Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Alfonso Barroeta Minutti, dijo que, desde el punto de vista académico y personal, en la relación de patrones con trabajadores, la reforma debe darse, es bueno que se haga, pero no es conveniente en estos momentos.

“El presidente de la república ha logrado muchos positivos en estos momentos en la reforma laboral, la reforma a las vacaciones y el control de los outsourcing y vienen otros más en puerta como el incremento a los salarios mínimos que ha sido considerable en esta administración”.

Sin embargo, aseveró, no debe arriesgar tanto y bajarle a las presiones que hay sobre el sector patronal, para evitar que, ya arrancadas las reformas se ponga en riesgo la economía nacional.

Y aunque consideró que, sí es conveniente y buena la reforma al número de horas para los trabajadores, pero no en estos momentos económicos, porque venimos de una pandemia y no se ha dejado de trabajar de parte del gobierno federal a favor de la clase trabajadora

Hay que analizar si es pertinente o no en el momento económico y global en que nos encontramos, “yo creo que no sería pertinente en este momento”, por eso, hay que revisar la forma en que se desarrollan las reformas laborales ya aprobadas.

“Mi visión académica es que no debe darse la reducción de la jornada laboral, porque debe haber personas que piensen que es favorable y que deba hacerse en este momento, pero considero que no es el momento adecuado y no están dadas las condiciones”.

Ante eso, Barroeta Minutti, reiteró que ya se han obtenido logros para la clase trabajadora y se sigue trabajando en ello, por eso, no es posible por el momento presionar un poco más a los patrones con este paso porque únicamente traería como consecuencia que se prescindieran algunas fuentes de empleo.

Es decir que, si se presiona a la clase patronal, es posible que una reforma más pueda pegar en los despidos de empleados por falta de liquidez por parte de los empleadores.

Por eso, el especialista en Derecho del ICI dijo, “es mejor tener empleo todos, tener alguna remuneración ahorita como lo trabaja el sector patronal, que no tener ingresos por pérdida del empleo".

De tal forma que, ya llegará el momento y no tardará mucho, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo anunció previamente, pero puede ser que en otro periodo se pueda revisar este proyecto.

Pero esa propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas es en este momento inviable, “lo hemos visto que en otros países donde ha funcionado, pero también las economías son distintas”.