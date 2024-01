El nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, se ha tachado de todo y eso debe preocupar porque "el máximo tribunal no debe caer en este tipo de dudas, debe ser impecable e impoluto, porque es el que resuelve todos los conflictos en los poderes del Estado”.

A decir del analista del Derecho, Julio Santos Lozano, no se cuidó el nombrar a los ministros de la SCJN, sobre todo la reciente designación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que tachan desde que fue porro de la UNAM y no tiene trayectoria jurídica ni judicial.

Dentro del poder judicial todos los cargos se designan con el mayor rigor y cuidado, menos en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “porque hay magistrados con carrera judicial comprobada, pero a la recién nombrada ministra la tachan que no tiene trayectoria jurídica ni judicial".

Y es que, la SCJN, dijo, es el fiel de la balanza en el equilibrio de poderes, por eso debemos tener mucho cuidado en esa decisión, “hay que ponerles reflectores, aunque puede ayudarle mucho a los que nombren secretarios que hacen todo el trabajo”.

El experto en temas del Derecho dijo que a los ministros lo estudian, lo valoran y dan la opinión final, pero los secretarios son los que trabajan, entonces tiene que apoyarse en expertos que lleven a cabo de manera pulcra todas las actividades de esa área del poder judicial.

Sin embargo, alertó desbandada, porque ya les pidió que renuncien a todas las prerrogativas que tienen aparte del sueldo porque ya no las van a cobrar, entonces los secretarios ya están renunciándole para integrase a otras ponencias en donde no les hagan este tipo de acciones negativas porque son derechos ganados.

En esa perspectiva, dijo, el nombramiento ha causado mucha controversia, sin embargo, está apegada a la legalidad y es constitucional, pero el problema viene de la idoneidad que debe tener la persona designada, porque se nombran ternas al vapor, “no entiendo el concepto del presidente Andrés Manuel López Obrador para esos nombramientos”.

El problema es que son temas delicados, dijo Santos Lozano, porque muchos nos sentimos agraviados en nuestros derechos humanos, por eso necesitamos personas especializadas en el tema.

“No habría problema si se supiera que es excelente abogada y funcionaria, pero no es así y no se puede hacer nada contra esto, porque son actos constitucionales y cuando se busca impugnar dicen que no, porque se trata de un acto soberano del Congreso federal”.

Julio Santos, insistió en que se trata de un acto normado, aunque no soberano por completo, porque hay un camino para la designación y es un proceso que está completamente protegido.

“Es un acto adecuado donde no hay nada que hacer, es un acto soberano del Congreso, particularmente de los senadores, aunque ante esa designación quedan los juicios sociales y el cuestionamiento público”.