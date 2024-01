Con el debate sobre la disminución de horas dentro de las jornadas laborales en México que se propone pasarlas de 48 a 40 horas semanales, los legisladores federales y las autoridades del país tienen que medir primero los impactos negativos que eso puede ocasionar.

El especialista en Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Alfonso Barroeta Minutti, alertó que, si la autoridad federal quiere sacar raja política del tema, puede cometer un error porque no se descartan riesgo entre los empresarios e inversionistas.

“Si políticamente quieren sacar raja política para su partido, pueden hacerlo, pero no es lo correcto, no es lo debido porque no se debe jugar con los trabajadores ni con las necesidades que tienen dentro de sus familias”.

Lo anterior, en la antesala del proceso electoral federal del 2 de junio de 2024, por eso, deben estar atentos al tema de la reforma laboral y no adelantarlo a los comicios en que se elige presidente de la república.

Y aunque reconoció que, el contenido de la propuesta de reducir la jornada laboral es adecuado, no se deben descartar las posibles afectaciones a la iniciativa privada porque les incrementará mayores desembolsos para sus empleados.

Cabe recordar que ese apartado de la reforma laboral contempla también dos días de descanso obligatorio y que la jornada laboral diurna sea de un máximo de 7 horas y no de 8 horas como sucede en la actualidad.

Por eso, señaló que, el consejo es por cuestión económica, por lo tanto, hay que ver primero la forma en que se comporta en enero el alza de los salarios mínimos y asegurarse que no afecte el comportamiento de la economía.

Además, también es fundamental asegurarse que no impacta en despidos y todo funcione tranquilamente, por eso, dijo que, hay tiempo para sentarse a platicar sobre esa reforma.

Alfonso Barroeta dijo, “hay riesgo que impacte el aumento del salario mínimo en la economía, puede ser porque estamos inmersos en la economía globalizada, no solo lo que sucede en el país, sino en otras economías del mundo que nos impactan”.

Y es que, para exigir la reducción de la jornada laboral, se habla de protestas en varios Estados del país de gremios representantes de trabajadores que agregan al reclamo la reducción del ISR y otras mejoras.

Por eso, el especialista en Derecho del ICI dijo, “hay condiciones para abrir un pequeño espacio para debatir otros temas que le pesan a la clase laboral”, sin embargo, como estamos en el inicio del año, hay que esperar el comportamiento de la economía para evitar riesgos.

“De momento los logros han sido buenos, hay que ver como empieza el año y la forma en que se comporta el incremento salarial, si no llega a impactar en la economía y en la clase trabajadora y en la clase patronal y a partir de ese análisis podremos vislumbrar otros horizontes”.