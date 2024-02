Las comisiones legislativas del Congreso del Estado de Puebla se desempeñan con contradicciones, aunque son el corazón mismo de la legislatura, tienen elementos en el tiempo y están obligados a sesionar una vez al mes, pero ninguna de las 36 cumplieron con este proceso.

A decir de Othón Ordaz Gutiérrez, integrante del Instituto Promotor del Bien Común de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), eso permite ver si lo sesionado es correcto o no, porque por los números se observa que no es así.

El académico de esa casa de estudios poblana reveló que, solamente 7 comisiones sesionaron 12 veces al año y 14 de ellas, sesionaron 5 veces o menos en el año legislativo.

En relación con los tiempos de sesiones, alertó que muchas de esas comisiones sesionaron e 3 minutos, “dentro de las comisiones unas lo hicieron con 9 minutos con leyes de la salud mental por ejemplo” y ahí cuál puede ser la calidad de la discusión democrática, dijo.

Y es que, señaló, son reuniones donde se deliberan y por eso no pueden sesionar 9 minutos o en promedio 35 minutos: “Hay algunas con más de 2 horas ni en receso y no se permite el acceso a los medios de comunicación”.

Es importante dentro de la deliberación legislativa los temas que se toman en cuenta, además, saber quiénes legislan para saber qué los motiva para hacerlo, sin embargo, dijo el integrante del Instituto Promotor del Bien Común de la UPAEP, "encontramos que la comisión de Desarrollo Económico solo sesionó 4 veces en el periodo legislativo".

El académico de la UPAEP dijo que “la pregunta es por qué no se sesiona más, porque todavía no se instaura comisión de la agenda 2030, que incluye programa de la ONU con diferentes temas, pobreza, mejor planeta, reducir desigualdades y no podemos ser ajenos a los temas internacionales”.

Ordaz Gutiérrez señaló que, durante el segundo año legislativo, el Congreso de Puebla sesionó en 65 ocasiones, 39 de ellas correspondieron a sesiones ordinarias, de las cuales una de ellas después de varias horas tuvo que levantarse debido a la falta de quórum.

Además, fueron 4 de manera extraordinaria, 2 solemnes y 20 de la Comisión permanente y durante este periodo se obtuvo un promedio de 32 minutos de retraso en el inicio de las sesiones.

Asimismo, de las 65 sesiones, hubo 9 de ellas que tuvieron más de 45 minutos de atraso y una que tuvo más de 90 minutos de atraso.

Dentro de las 65 sesiones, en los órdenes del día se enlistaron un total de mil 320 puntos a tratar, de los cuales se desahogaron mil 303 puntos, es decir el 98.7 por ciento de lo que los legisladores pretendían abordar en el segundo año legislativo.

Por otro lado, fueron el 4 por ciento más de lo que abordaron el año anterior, sin embargo, el trabajo en comisiones sigue siendo deficiente y con contradicciones.