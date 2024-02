El paquete de 20 iniciativas de reforma enviado al congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una muy buena estrategia electoral pero no se trata de un proyecto de nación presentado de último momento.

A decir de Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, tampoco se trata una reforma de Estado sino de una agenda que busca influir en el proceso electoral de este año y en un eventual futuro gobierno y un Congreso que estará en funciones con una nueva legislatura y que seguirá haciendo eco de esas propuestas.

Por eso, dijo que, en estas 20 iniciativas hay una intención de una búsqueda de concentración de poder, eliminación de barreras y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos.

Sin embargo, señaló el académico, hay que entender que más allá de la clasificación clásica de los 3 poderes, en las últimas décadas, sobre todo en el periodo democrático, los órganos constitucionales autónomos han venido a enriquecer la arquitectura constitucional del Estado.

Y es que, con eso, se puede constar que es una forma más dinámica y moderna para la división de poderes que los clásicos 3 que todo mundo conoce, porque es un garante del equilibrio de poderes.

Eso puede gustar o no, pueden ser eficientes o no, pero puede ser perfectible y mejorable, esa es la parte que debe ponerse en la mesa de una discusión seria del funcionamiento, no en sí la extinción de estos órganos.

Recordó que, en la historia democrática reciente del país, han sido referentes y que comprometen la imparcialidad y no pueden ser sometidos a una imposición ideológica.

“Estamos frente a un paquete de iniciativas con un mal momento o timing que, en política es fundamental y no en función de favorecer un proyecto político, sino en general de lo que tiene que ver con el ambiente político de este país”.

Tallabs González, dijo por eso que, presenta su proyecto de nación casi al terminar su sexenio y se pregunta "¿por qué no lo hizo antes si era algo fundamental para la vida pública?”, por eso, lo tuvo que haber puesto desde que inició su administración.

Por eso, dijo, no se busca el fortalecimiento y corrección de lo que no funcionan, sino que lo que busca es como solución simple el desmembramiento de muchas de estas funciones, “lo cual no puede ser así”.

Recordó que, fue el 5 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó las 20 iniciativas de reformas constitucionales que buscan modificar 51 artículos, entre otros, cambios en el sistema de pensiones, a la administración pública, a la seguridad pública, al ámbito energético y al poder judicial.

Hay reformas que por la extensión como por el calado requieren un tratamiento muy específico, diagnóstico y análisis con cuidado que no pueden tener simples respuestas.

“Hay cambios sustantivos, grandes, chiquitos y repetidos de temas que ya se han abordado en esta legislatura y algunos que ya fueron desechados en materia de energía, de grados constitucionales como la Guardia Nacional que vuelven a estar presentes en estas iniciativas y que llaman la atención”.