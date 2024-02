Para la Ciudad de Puebla y la mayoría de los municipios de la zona conurbada solamente les quedan alrededor de 7 años de un posible abasto más o menos general de agua, aseguró el urbanista de la UPAEP, Octavio Flores Hidalgo.

El profesor de la Facultad de Arquitectura dijo que el problema principal es que todo el vital líquido se ha concentrado en la zona de Lomas de Angelópolis porque ellos están absorbiendo esa gran cantidad y se está desprotegiendo el entorno.

“Estamos creciendo de una manera tan horizontal que hemos crecido mucho más rápido que la Ciudad de México, que Monterrey, que Guadalajara, a nivel horizontal o a nivel de expansión física, entonces ternemos que unos intersticios de abandono y de parte de verticalidad tremendas en otras zonas”.

Por eso, el catedrático de esa institución poblana señaló que la creciente "metropolización" de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, para una cuestión de evaluación se concluye que es pésima.

Agregó, “es terrible la forma en que Puebla ha estado tomando decisiones en su crecimiento, más que eso, es la forma en como se ha dejado libre y ahí es donde nos gana la especulación inmobiliaria”.

El experto en temas de urbanismo de la UPAEP aseveró que, esto está generando un problema de una ciudad realmente compacta y eficiente que, es todo lo contrario que se está buscando en este siglo.

Y es que, mientras la ciudad capital del Estado avanza con serios problemas viales, de movilidad y de mala dotación de servicios públicos, lo que se exige es hacer algo mucho más humano, más peatonal, mucho más próximo y denso.

Sin embargo, alertó, se está haciendo todo lo contrario, entonces, estamos como si estuviéramos en la política de los años setenta donde el crecimiento expansivo es lo primero y donde agarrar los predios más baratos es lo mejor y seguimos construyendo vivienda como si la familia solo existiera con el modelo padre, madre e hijos.

Flores Hidalgo, aseveró que, por eso, seguimos apostando a generar vialidades para seguir incrementando el parque vehicular, cuando el diseño de la ciudad es para una baja cantidad de vehículos y entonces tenemos el problema de tráfico y demás.

El profesor de la Facultad de Arquitectura de esa institución de educación superior dijo que ya para que a nivel regional se quejen más del transporte público y la forma de manejar en Puebla que en la Ciudad de México, quiere decir que algo anda muy mal en la forma en que estamos utilizando el espacio público.

Asimismo, alertó que no estamos tan conscientes del nivel de valores cívicos que tenemos, entonces la metrópoli de Puebla ha crecido de tal manera que esta dinámica de entorno con otros municipios periféricos y con otro Estado, no es adecuada.

Por eso, concluyó que, mientras no estén homologando las normas, mientras no haya una visión metropolitana, mientras no haya un consenso esto va a seguir siendo un desorden.