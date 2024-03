En los centros de detención migratoria en México, las personas en tránsito que llegan ahí se mantienen en condiciones que están fuera de la ley, son condiciones infrahumanas y de maltrato.

Así lo aseveró el académico del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, Guillermo Yrizar Barbosa, quien agregó que en esos espacios se mantienen en entornos totalmente torturantes, por eso, preocupa la situación de la niñez, de mujeres y de familia.

Además, señaló que son espacios que se mantienen en opacidad, porque de los centros de detención migratoria, lo que saben es muy poco, porque hasta donde se quedaron se presentó en la coyuntura de lo que pasó en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el año pasado y no dieron más accesos.

Después de eso, no han recibido información, a pesar de haberla solicitado, por eso, no saben lo que sucede en estos lugares, porque hay mucha opacidad de parte de las autoridades migratorias.

En general, sobre los espacios en los que pueden mantener a los migrantes, en grupos o en lo individual, tampoco se sabe mucho y por eso no se sabe lo que se hace o no, porque se puede conocer muy poco lo que hace el DIF, en particular en Puebla y en el país.

Asimismo, el académico de esa casa de estudios superiores dijo que también se sabe muy poco de lo que pasa con la niñez acompañada que, pasan por condiciones de desamparo y hasta de exposición a contraer algunas enfermedades.

Y es que, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Lo anterior, también incluye entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, los factores de riesgo el origen y tránsito.

El problema, dijo Yrizar Barbosa, es que, de acuerdo con la ley, ya no debe haber ni familia ni niñez en los centros de detención de las estaciones migratorias, sin embargo, no tienen esa información porque no les dan el acceso para ver lo que pasa.

Por lo anterior, no se sabe lo que sucede dentro de esas estaciones migratorias del INM que, hasta donde saben, representa una situación preocupante, además de información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica.

De acuerdo con el gobierno mexicano, es para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación.

Lo anterior, corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y con los sistemas DIF correspondientes.

Por eso, en ningún caso, una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, no se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular.