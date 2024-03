Los integrantes del comisariado ejidal de San Jerónimo Caleras, intentan desalojar a los niños del Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), espacio que por años han ocupado y ahora les exigen pagar una renta, pero les dieron como fecha límite para salirse el próximo 25 de julio.

La presidenta del Comité de Padres de Familia del CAIC de San Jerónimo Caleras, Concepción Corona, solicitó el apoyo de la SEP poblana para reubicar la escuela, aunque han contado con el apoyo del presidente auxiliar Ángel Soto Limón, pero necesitan tener un espacio para los niños.

Y es que, aseguró, la mayoría de los padres de familia son de escasos recursos, incluso algunos no tienen para pagar la renta que ahora les exigen para ocupar el espacio que les prestaron hace muchos años.

“El problema es que el CAIC se ubica en un lugar que hace muchos años lo prestaron, tiene unas aulas, pero ese predio le pertenece a los del comisariado ejidal”, por eso tienen que desalojar porque ellos necesitan su espacio y argumentan que tienen adultos mayores que ya no pueden subir las escaleras y quieren ese lugar”.

Para Intolerancia Diario, dijo que, a finales del año pasado, hubo cambio del comisariado ejidal y los nuevos integrantes, son personas pesadas y les dijeron que ya tenían que desalojar, pero llegaron a un convenio y les dijeron que si se quedan tenían que pagar una renta y lo aceptaron.

Recordó que, como padres de familia pagaban mil pesos y el presidente auxiliar Ángel Soto Limón, los apoyó con 2 mil pesos hasta el mes de noviembre, porque con el cambio de comisariado ejidal ya no tenían a quien darle el dinero y se detuvo el pago.

Reconoció que no han hecho una solicitud oficial a la SEP no lo han hecho porque les comentaron que los padres son los que deben buscar el espacio, “no sabemos cómo se maneje esto, pero queremos ayuda e información, porque son 36 niños en el CAIC y hoy ya no podemos pagar más a los ejidatarios”.

Y aunque les cobran una cuota muy pequeña, la mayoría de los padres que tienen a sus niños ahí son de escasos recursos, por eso recurrieron a un lugar así, porque en otros lados pagan mucho más de inscripción y uniformes.

La representante de los padres de familia reveló que el presidente Ángel Soto Limón les dijo que se compromete con ellos a buscar un espacio y con la SEP no han tenido acercamiento porque no tienen la forma de acercarse para buscar una solución.

Concepción Corona explicó que a las maestras las pueden reubicar en otro lugar, pero a los niños los dejan sin escuela, “ellas son excelentes maestras, por eso, queremos que sigan educando a nuestros hijos, a los actuales y a los que vengan a futuro, pero ya tendrían que salirse a partir del 25 de julio”.

“Esperamos que el presidente auxiliar pueda buscarnos un espacio, porque nos dijo que se comprometía”, por eso, esperan el espacio, “confiamos en él y esperamos que haga algo por los niños”.

Además, dijo, pidieron a los nuevos integrantes del comisariado que los entendieran por los niños y ellos les dicen que no, porque ese lugar les pertenece por generaciones, “ya estamos cansados de pelear, si el presidente auxiliar decide ayudarnos, nos salimos para ya no pelear”.

Y aunque han tenido el apoyo del presidente auxiliar, dijo que no tienen de dónde sacar más dinero, porque entre los padres de familia hay 4 mamás que no pueden cubrir la cuota que aportan, “ellos no comprenden que hay madres solteras y necesitan del apoyo”.

Por eso, piden intervención de la SEP para tener un espacio, “no sabemos a quién acudir, no vemos apoyo de ningún lado y el CAIC está adentro del auditorio de la presidencia auxiliar”.

Piden que los señores del comisariado ejidal se tienten el corazón, pero no lo han hecho, “quisiera que se escuche más, para que el gobierno haga algo por nuestros niños, los comisariados deberían donar el espacio para nuestros niños”.