Tras el cambio en los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) que privilegia más la trayectoria, la BUAP creció su porcentaje dentro de ese padrón, aseguró el vicerrector de Investigación y Estudios de posgrado (VIEP), Ygnacio Martínez Laguna.

De tal manera que, si hace 3 o 4 años el ingreso como miembro del SNII era entre 45 o 50 en el balance, entre investigadores de renovaciones, nuevos ingresos y reingresos no vigentes, el año pasado fueron 104 investigadores más y ahora fueron 89, “estamos hablando de un promedio de 90 en los últimos años cuando nuestro promedio eran 45 a 50”.

Por eso, reconoció, ha habido cambios que han favorecido en ingreso del personal de la universidad, del personal académico al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

El funcionario de la máxima casa de estudios del Estado de Puebla aseguró que beneficia económicamente pertenecer al SNII porque pueden tener un ingreso mensual aparte del ingreso que tienen por la universidad y los estímulos que aquí puede conseguir un profesor con sus actividades académicas.

Lo anterior, señaló, dependen del nivel que tenga en el SNII es el ingreso, por ejemplo, pueden ser 4 UMAS, pueden ser 7, 9, 14 UMAS, “pero eso depende del nivel que tenga a nivel nacional”.

Por eso, aseveró que, ese ingreso lo otorga el gobierno federal a través del CONAHCYT, que es quien otorga ese estímulo.

El padrón institucional de investigadoras e investigadores de la BUAP, con mil 075 miembros, es una especie de incubadora para poder ingresar posteriormente al SNII porque los acompañan con proyectos de investigación, con alumnos becados por proyectos de investigación para trabajar en sus grupos de trabajo.

Martínez Laguna dijo que, no todos los del padrón institucional de investigadores están per se en el SNII, porque hay quienes no les interesa estar en el padrón y dicen que no harán otro trámite porque son miembros del padrón nacional de investigadores, pero son pocos.

Dijo que, de los 957 miembros del SNII habrá 5 o 6 que no les interesa están en el padrón, pero hay otros que son ser miembros del SNII quieren pertenecer al padrón y pertenecen, pero son poco más de cien.

Y aunque dentro del registro de investigadores de la BUAP en estos últimos años hubo un impase porque hubo un ajuste, todos como académicos se pudieron adaptar.

Entonces incluso buscaron otras vías para seguir con sus investigaciones, para difundir los resultados y para publicar, divulgar este conocimiento, entonces el profesor tiene esa habilidad, que puede ser innata pero también puede ser adquirida de adaptarse al entorno institucional para seguir privilegiando su actividad de investigación

Entonces podemos decir y observar que como son ingresos anuales no afectó demasiado, lo que sí afectó de manera favorable son los reglamentos y cambios en el Sistema Nacional de Investigadores que se aplicaron a partir del cambio en la ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación.