Las becas Benito Juárez brindadas durante los años 2019 a 2023 ayudaron a la permanencia escolar en educación básica en Puebla, de acuerdo con el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval).

Sin embargo, aún hay áreas de oportunidad que resolver debido a que hay zonas en el estado donde hay falta de acceso al Internet, estudiantes que deben recorrer largas distancias para llegar a sus colegios y las costumbres relacionadas al género.

En el informe “Evaluación del Impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez”, se tomaron en cuenta los estados de Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí y Puebla y se visitaron 32 escuelas donde se entrevistaron principalmente a madres de familia para conocer el impacto de este apoyo económico.

Dentro de los hallazgos de este informe está que tanto en Puebla como en Chiapas se acostumbra todavía en localidades de alta marginación que los hijos acompañen a los padres al campo, debido a que muchas familias consumen sus propios productos. Mientras que las niñas se quedan con sus madres para aprender a cocinar y bordar.

Por otro lado, de esta beca que durante este periodo fue de 875 pesos, de acuerdo con las entrevistas, el 70 por ciento de esta beca se usaba en gastos educativos, como cuotas escolares, uniformes, material educativo y alimentación.

“Voy a recoger la beca con mi niña y ella siempre me dice, ‘mamá, la mitad es para mí y la mitad para mi hermana.’ Siempre comparte con su hermana, que está en secundaria, y ya les compro a las dos lo que les falta”, respondió una mamá poblana entrevistada para en el informe del Coneval.

No obstante, otro gasto importante que los niños y adolescentes tienen es cuando su plantel les queda muy retirado. Ejemplo de esta situación, está el testimonio de una madre de familia en Puebla que caminaba con su hijo diariamente cinco horas para dejarlo en la primaria.

“Como vivo retirado y no tengo luz, los tengo que adelantar [a los niños]. Yo salgo a las 6:30, acá llego a las 8:00, a veces 8:10 […] No se rinde [el niño], a veces venimos caminando y me dice, ‘mami, no me rindo’ […] Pero sí se cansa. Lo tengo que despertar a las 5:30 para el desayuno”, dijo otra mamá poblana para el informe del Coneval.

Coneval reacciona ante propuesta de diputados de desaparecerlo

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 22 votos a favor y 17 en contra, un dictamen con el objetivo incorporar siete organismos autónomos a la Administración Pública Federal. Entre ellos, esta el Coneval, donde sus funciones serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante esta situación, hoy el Coneval sacó un comunicado en donde externa su preocupación por esta reforma y solicitaron un espacio de diálogo con el Congreso de la Unión.

“La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio, ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas del INEGI”, se leyó en el comunicado publicado vía redes sociales por el Coneval.