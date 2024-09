Alumnas del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, algunas encapuchados, realizaron una protesta a las puertas de la institución, para denunciar 12 casos de presunto acoso y hostigamiento de parte de la planta docente.

“El Tec De Monterrey no me cuida, me cuidan mis amigas, me cuida mi maestra y la corren con violencia”, gritaban en la protesta en las puertas de la institución educativa privada.

En la manifestación, acusaron que han notificado a los directivos del plantel educativo privado, pero no han actuado a favor de las estudiantes violentadas.

En el lugar, alumnas señalaron que han sufrido acoso desde el nivel de preparatoria hasta la universidad de parte de catedráticos, que van desde comentarios misóginos, hasta miradas lascivas.

Acusaron directamente al docente Omar E., a quien señalan de cometer acoso digita, así como Álvaro, de la Escuela de Arquitectura de Arte y Diseño (EAAD), a quien han acusado de acoso sexual a las alumnas

Además otro señalado es el docente Miguel T., también acusado de tocamientos físicos inapropiados.

Presunta víctima de violación en 2022

Incluso, señalaron que en 2022 una joven fue víctima de violación dentro del campus en el área de gimnasios por un alumno, pero los directivos ignoraron el caso.

Indicaron que solo una maestra de artes mostró apoyo a las estudiantes para que denunciaran los hechos, por lo que día fue despedida de manera injustificada.

La profesora Merisia “N” denunció fue fue víctima de acoso, por lo que fue retenida en la institución en contra de su voluntad y posteriormente despedida. El despido derivó en un infarto de la docente a quien además le negaron la atención médica, manteniéndola privada de su libertad, señalaron estudiantes.

Indicaron que los docentes involucrados las acosaban de manera cibernética, besos y abrazos no permitidos, además de acercamientos pélvicos.

Las alumnas acusaron que el área jurídica del Tec de Monterrey ha ignorado sistemáticamente las 12 denuncias de las que tienen conocimiento.

Los casos que se han denunciado ante el área interna de la universidad están relacionados con acoso cibernético, verbal y sexual por parte de docentes y compañeros.