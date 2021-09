En entrevista con el periodista y director general de Intolerancia Diario, Enrique Núñez, en el programa Destrozando la Noticia, el Dr. Sergio Iván Assia Robles, pediatra del Hospital Ángeles Puebla, comentó que el Covid-19 es una epidemia de solidaridad, ya que una persona que no usa cubrebocas o se no vacuna puede contagiar a más personas.

El médico habló sobre cómo el coronavirus afecta a los menores de edad y la función de las vacunas en ellos, ya que México al momento es el primer lugar a nivel mundial en mortalidad de menores y de personal médico por la pandemia.

“México le apostó por el modelo de rebaño, es decir, que se enferme y que muera el que tenga que morirse, algo que fue una imprudencia”, aseveró.

Assia Robles, aseveró que existen muchos factores de riesgo, por lo cual, la pandemia afecta más a los menores como la diabetes, el sobrepeso. Puntualizó que el 2 ó 3 por ciento de los menores en México van a morir por el coronavirus.

Regreso a clases y ola Covid

El pediatra puntualizó que el regreso a clases presenciales, hasta el momento, no ha aumentado el número de casos de contagios entre la población, pero eso no es un indicio de que eso no pueda suceder.

Assia Robles, aseguró que los niños sí se van enfermar, que van a contagiar a más personas; además, aseveró que el menor que se enferme puede tener síntomas “tranquilos” o puede sufrir ante ellos.

¿Qué hacer con un menor contagiado?

Sergio Iván Assia Robles comentó que ante el caso de que un menor se contagie de Covid-19, los padres deberán actuar como en cualquier caso y con las indicaciones que se han dado previamente: “La persona contagiada debe aislarse entre 10 días o 2 semanas”, agregó.

El pediatra puntualizó que el menor debe estar aislado en casa, también, se debe revisar los factores de riesgo que pueda presentar, como la baja oxigenación, dolor de pecho, diarrea, si el menor esta somnoliento.

“Si presenta algunos de los síntomas, deben presentarse con el doctor para un tratamiento adecuado”, agregó.

Vacunación en menores

Assia Robles comentó que nivel mundial los menores van a “la cola” en cuanto a estudios para vacunas contra Covid-19, pero agregó que posiblemente para finales de este año, exista una vacuna para niños de 6 años en adelante.

Además, aseveró que hay que vacunarse, incluyendo a los menores, y que el concepto de dar una dosis a un menor quita una vacuna para una persona, es una mentira.

Puntualizó que existen los suficientes estudios para decir que la vacuna sirve en menores.

Amparos en Puebla

En Puebla, suman 24 niños que solicitaron por la vía judicial un amparo para ser vacunados contra el Covid-19.

De los 24 menores, 2 recibieron su primera dosis de Pfizer contra el Coronavirus en el Hospital General de Tehuacán.