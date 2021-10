Después de criticar el uso de la violencia para alcanzar dinero, recursos de cualquier tipo social y bienes, Víctor Sánchez Espinosa, pidió a los ciudadanos tener solidaridad para hacer realidad el significado a la palabras fraternidad, unión y apoyo.

Dichos términos, señaló el líder de la grey católica en Puebla, deben ser dirigidos a las víctimas de desastres naturales y de la "terrible" pandemia por Covid-19.

El arzobispo de Puebla insistió en crear una acción contundente de ayuda para evitar más sufrimiento heredado a los más necesitados por causas naturales y por el enemigo invisible que no cede.

Víctor Sánchez Espinosa, reprobó que a aquellas personas que buscan privilegiar la cultura del materialismo derivada de la elevación personal como el centro del todo.

Recordó que dada la situación que se está viviendo en territorio nacional y en todo el mundo, marcado por la enfermedad y la muerte, por la inseguridad y la violencia, el vivir unidos es la fórmula para salir adelante ante esta situación es muy difícil.

El arzobispo de Puebla lamentó que en medio de la pandemia, se están presentando problemas de violencia extrema como con la ola de asesinatos, inseguridad, injusticias, desempleo y desigualdad.

Insistió que ya es momento de impulsar un cambio, construir cadenas de apoyo para sacar adelante a los más necesitados y a los que más sufren por el panorama que se enfrenta.

Recordó que el alimento para todas las personas es fundamental, especialmente para los más vulnerables, pero si paralelamente se ponen en desarrollo cadenas humanas de apoyo hacia las personas, se estará ayudando con el signo de la Providencia.

"Ahora todo es: yo lo voy a disfrutar y no vemos a nuestro alrededor, no vemos a los pobres marginados, solo se indica, todo esto eso mío; yo lo gané, yo lo trabaje, lo demás no me importa y no me importa pisar a los demás para obtener lo que quiero; todo esto es condenable".