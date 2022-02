A ocho años de la llegada de la empresa concesionaria Agua de Puebla, no se han cumplido las metas como saneamientos de ríos, inclusive con las tarifas más altas del país, pero con un pésimo servicio.

Así lo sentenció Francisco Castillo Montemayor, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) durante rueda de prensa al conmemorar los 10 años del reconocimiento del derecho humano al agua.

Incluso, señaló que empresa privada que concesiona el servicio de agua, desperdicia al menos el 40 por ciento del líquido, pero se lo que cobra a los usuarios.

El especialista en sistemas hídricos, recordó que cuando se privatizó el servicio, se dijo que se iba a recuperar la gran deuda adquirida por gobiernos anteriores, lo que no se ha hecho.

“Se dijo que se iba a quitar la tremenda carga financiera, para poder construir plantas de tratamiento, conectores como el 5 de Mayo, sustituir red de centro histórico, construir acuaférico, traer agua de Nealtican, Xoxtla y Almecatla, y obras para modernizar el servicio”, dijo.

Señaló que las obras por más de mil 500 millones de pesos que se invirtió desde el gobierno de Manuel Bartlett, se han ido perdiendo.

“Dijeron que era una deuda que solo se iba a pagar si se privatizaba, vendría una empresa con mucho dinero a bajar las tarifas, a mejorar la calidad del agua, la frecuencia que iba a ser todos los días, se prometieron muchas cosas”, sostuvo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, también los empresarios fallaron en la promesa de sanear el río Atoyac y la presa de Valsequillo, donde simplemente no hubo soluciones.

“Hace ocho años se prometió eso, se dijo que esa empresa vendría a pagar la deuda y ahora la empresa no generó los ingresos y la deuda sigue creciendo”, sostuvo.

Indicó que el exgobernador finado Rafael Moreno Valle, dijo que el gobierno ya no iba a pagar la deuda, pero en este momento no se pagó, no desapareció y se sigue pagando con el erario.

“Los ciudadanos siguen cargando con un organismo, que les cobra las tarifas más altas del país, entre las diez más altas de México”, indicó Francisco Castillo.

Refirió que hay más de dos mil sistemas de agua en toda la república, pero Agua de Puebla para Todos, está entre las diez más caras, con la diferencia de que en Tijuana, León y Querétaro tienen buen servicio.

“En Puebla es de las más altas, pero con un pésimo servicio, es tandeado, hay colonias que ni siquiera tienen toma de agua”, dijo al señalar que el acuífero se sigue perdiendo.

“El agua se pierde por la ineficiencia y falta de capacidad de Agua de Puebla, la que no tiene interés en mejorar la calidad del agua, la que es pésima, de maña calidad”, dijo al señalar que se puede constatar en cualquier casa que se visite.

Acusó que las tarifas de la empresa son infladas, al señalar que se desperdicia en promedio 50 millones de metros cúbicos del agua que extrae y se los cobra a los ciudadanos.

La empresa que comercialmente es conocida como Agua de Puebla, extrae 136 millones de metros cúbicos de agua, cantidad de la cual se desperdician 50 millones de metros cúbicos, equivalentes al 39 por ciento.

Destacó que se traduce a que por cada metro cúbico de agua, Concesiones Integrales pierde 400 litros, los cuales sin embargo se los cobra a los ciudadanos en su recibo de agua, a través del concepto de cuota fija.