Yassid buscó a la financiera Finbex para lograr un crédito por 142 mil pesos, pero con el tiempo no solo no le dieron el dinero, sino que presuntamente la timaron por una cantidad similar.

De este modo la financiera fantasma, ubicada en un inmueble que arrenda la 9 Poniente 2915, fue denunciada por fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En una investigación hecha por Intolerancia Diario, al parecer se trata de una suplantación de una empresa que opera al norte del país, la que se ha deslindado de las operaciones en Puebla.

En tanto la gente que opera en Puebla con el nombre de Finbex, poco a poco envolvieron a Yassid, para irle sacando dinero a su cliente a la que supuestamente le iba a prestar efectivo, lo que nunca se hizo desde el año pasado.

Ahora, en la casa donde se ubican las oficinas, al igual que el dinero de la joven, se esfumaron, y solo abren bajo cita para evitar detenciones.

Peso a peso

Yassid Yesmin Sánchez Tomé, al navegar por Facebook se encontró la publicidad de Finbex, donde ofrecía prestamos con intereses bajos y de aprobación inmediata.

Fue así como contactó a Anahí Pedraza, para conseguir un préstamo de 142 mil pesos. Jamás por su mente pasó que en lugar de conseguir dinero, terminaría perdiendo 150 mil 512 pesos.

En entrevista, relata que al llegar a las oficinas para iniciar el procedimiento de su crédito, de entrada le pidieron 50 mil pesos, los que supuestamente quedarían congelados, como un nivel de endeudamiento que no tenía que rebasar. Al menos eso le explicó la ejecutiva.

Con confianza, entregó el dinero, al pensar que cuando saliera su préstamo se iba devolver ese dinero, “era como un ahorro”, dijo.

Firmó un contrato, en el que al calce del documento solo se puso una firma con la leyenda “El proveedor”, sin poner un solo nombre.

Un día antes de la fecha programada para la entrega del dinero, nuevamente le dijeron que tenía que pagar 30 mil pesos, por el seguro, lo que vio lógico ya, que le señalaron que la aseguradora se haría cargo en caso de que dejara de pagar.

Una vez que les volvió a entregar el efectivo, le prometieron que en unos días ya le darían los billetes del crédito.

Sin embargo, el día que debía hacerse la transacción, le marcó otro ejecutivo de nombre Osvaldo Martínez, quien le informa que no puede salir el préstamo porque había muchos folios adelante del suyo, por lo que no se lo darían antes de un mes.

De este modo, como le urgía el dinero, aceptó Yassid pagar supuestamente a un Notario Público, otros 20 mil pesos, para que se le entregará su dinero en Bancomer de la 25 Poniente.

Le aseguraron para convencerla, que en cuatro días le entregarían el préstamo de 142 mil pesos y también se le iba a dar los 50 mil pesos, con los 20 mil pesos lo del Notario.

Dio el dinero, pero nunca llegó nada del notario, no conformes, nuevamente le dijeron que tenía que dar otros 20 mil pesos para pagar impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En el mes de diciembre del 2021, le dijeron que no podía salir el préstamo porque como no estaba dada de alta en Hacienda y no podían entregarle el dinero, al no ser una persona moral.

Al reclamar, ya que había excedido lo que había solicitado, le dijeron que se esperara unos días más, sin embargo, ya por fin exigió la devolución del dinero, e hizo su cancelación en hojas membretadas por Finbex, firmado el 15 de diciembre.

Pasaron los 15 días hábiles que le habían prometido y finalmente le dijeron que no iban a regresar nada, por lo que fue interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De este modo, la semana pasada, elementos de la Policía Ministerial, fueron a la negociación, pero no los dejaron entrar y no se identificaron los empleados.

Habló con la recepcionista quien vio cómo entregaba el dinero pero no le quiso decir ninguno de los nombres sólo sabe el de Anahí Pedraza que era la que le hacían los trámites.

-¿Cuál es el argumento que te dieron para ya no entregarte el dinero?

-No me dan ningún argumento.

Fantasmas

Orlando Torres, representante legal de Finbex, aclaró que su empresa no opera en Puebla, sino solamente en tres estados del nororiente del país, como son Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

En entrevista telefónica, confirmó que hay información de una negociación que opera con el nombre de su empresa, sin permiso alguno, asegura.

Sin embargo, hasta el momento no han interpuesto ninguna denuncia por la usurpación de su nombre, ya que oficialmente no les han llegado denuncias de ninguna parte.

Explicó que sólo han tenido reclamos vía redes sociales, de supuestos fraudes en Puebla, pero se les aclara que la empresa no opera en la entidad, sino solo en los lugares referidos.

“Lo que sabíamos en realidad es que manejan una identidad gráfica particular. Habíamos estado recibiendo bastantes mensajes donde estaban buscando a estas personas, ya nos habíamos dado a la tarea de revisar, pero no sé en qué forma podría contribuir a las investigaciones”, dijo.

-¿Por qué si manejan el nombre de su marca y ya se han enterado, no han hecho nada al respecto?

"Lo que sucede es que nosotros no teníamos conocimiento que manejaban el mismo nombre o marca, era lo que estaba revisando, eso pasa muy frecuentemente en México y en el mundo que se suplanten identidades".

“Uno a veces no tiene el control en todos los espacios geográficos, nuestra operación estar en la región noreste del país, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, dijo al señalar que es complicado.

-¿Ustedes no interpondrán una denuncia porque finalmente los puede afectar como empresa?

-"Si se puede hacer, para efectos de deslindar responsabilidades, pero si viniera una demanda en contra de nuestra persona jurídica, por supuesto que la atendería. Y aparte, si hay un exhorto algo de parte de la autoridad en Puebla se atendería".

“Nosotros hicimos una indagatoria, pero no sabíamos de la gravedad del caso solamente por eso no habíamos tomado ninguna medida”, comentó.

“Lo que sucede es que no hay personas a las que se pudiera demandar como tal no, no hay representantes ni nada. Probablemente las identidades con las que pudieron haber suscrito algún contrato, seguramente son falsas”, sostuvo.

“En términos de ley, la denuncia por defraudación se tendría que interponer en el estado de Puebla y nosotros de momento no tenemos operaciones ahí”, dijo el representante legal de Finbex.

“No sé la personalidad que ellos manejan, pero no creo que siquiera tenga una persona moral constituida”, dijo

-¿Una empresa fantasma?

-Completamente.