La hermana de la activista asesinada Cecilia Monzón Pérez, Helena, pidió condenas máximas contra los presuntos autores del crimen, luego de una supuesta detención.

A las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE), activistas colocaron cruces rosas con flores, en exigencia del esclarecimiento del asesinato de la abogada y activista hace dos semanas, a unas horas de trascender que ya hay detenidos.

En el lugar se expuso un audio grabado por Helena Monzón, quien no pudo asistir debido a dichas aprehensiones, las que confirmó, sin mencionar ningún nombre.

De esta manera, reveló que con su familia, recibieron comunicaciones respecto a actuaciones y diligencias que comportan la detención de presuntos responsables del feminicidio.

Indicó que por este hecho, no pudo llegar a la manifestación en la FGE, para reivindicar la causa que defendió su hermana Cecilia hasta su último día, que es el debido proceso en un estado de derecho en lo que respecta a víctimas de violencia de género e igualdad de la mujer.

Señaló que su hermana fue victima de feminicidio, por lo que no pueden dejar de luchar, ahora gritando “justicia por Cecilia”, pero no es el único elemento que se reivindica, sino también las garantías procesales y una Fiscalía que proteja los intereses de las mujeres.

De este modo indicó que dicho debido proceso no debe llevar a detenciones puramente formales, sino piden condenas máximas en lo que cabe del código penal del estado de Puebla.

“Pedimos que no haya salidas furtivas de prisión, que no haya detenciones que no lleven a condenas. Pedimos que este estado garantice la seguridad del resto de mujeres que viven en Puebla”, sostuvo.

Por lo tanto, pidió que quienes fueron responsables del atroz asesinato, sean debidamente condenados y que entren a prisión de forma inmediata.

“Insisto, el fallecimiento de mi hermana no comporta el silencio de su voz, comporta únicamente que el resto tengamos que tomar la palabra, que el ruido lo tengamos que hacer otras”, reiteró.

"Las mujeres mexicanas cuentan ahora con un ejército que reivindicará sus derechos, cuentan con más de una defensora, cuentan con las garantías de que vamos a seguir luchando y haciendo ruido, justicia para Cecilia es justicia por y para las mujeres”, sentenció.

El presunto implicado

Fue detenido el excandidato a gobernador de Puebla, Javier "N", presuntamente por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido hace más de dos semanas.

Según el Registro Nacional de Detenciones, fue detenido en la colonia La Libertad, en la calle 4 sur, entre 5 oriente y avenida Reforma, cerca de la parroquia de la Coronación de nuestra madre, aunque no se precisan los cargos.

Se sabe que el político priista fue pareja de la activista y abogada, con quien procreó un hijo, y mantenía con ella un proceso por la pensión alimenticia del menor.

Cecilia Monzón, fue asesinada hace dos semanas en la desviación del Periférico hacia Camino Real a Momoxpan, cuando fue perseguida por motociclistas, quienes la acribillaron de seis tiros.

Hasta el momento, la FGE no ha confirmado la información.