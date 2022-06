A poco más de siete meses de las explosiones de gas en San Pablo Xochimehuacan, pobladores afectados presentaron amparos para que sean liberados sus predios.

Desde el accidente del 31 de octubre de 2021, autoridades les han negado regresar a sus predios a pesar de que aseguran los afectados no estar en zona de riesgo.

En protesta en el zócalo de la ciudad de Puebla, señalaron que ante esa situación, muchos de ellos han tenido que pagar renta o vivir con parientes.

Jeni Gómez López e Higinio Gómez Chávez, vecinos del lugar en representación de los afectados, señalaron que desde febrero tienen negativas de parte de autoridades, a pesar de que están dispuestos a construir.

Señalaron que solo requieren los permisos para volver a edificar sus viviendas en los terrenos se encuentran en calle Industria y avenida Ferrocarril.

Higinio Gómez, afirmó que debido a esto, siguen rentando cerca de la zona, o viviendo con familiares, pero ya son más de siete meses así y se mantienen en incertidumbre porque no tienen otra zona donde hacerlo y tampoco ven como opción reubicarse.

“Solo nos traen a la vuelta y vuelta”, dijo al detallar el último oficio el 24 de mayo, por lo que pidió que sean atendidos directamente por el alcalde Eduardo Rivera.

Calificaron de injusto que se haya construido viviendas a un grupo de personas y que alrededor de siete familias no tengan respuesta y sigan sin vivienda, además señalaron que presentaron amparos para que liberen sus predios.

Jeni Gómez López, señaló que recurren a la instancia legal, porque si el gobierno de la ciudad no ha liberado los predios para que puedan construir, aunque aseguran no están en zona de riesgo.

Relataron que los terrenos están a por lo menos 150 metros de donde fue la explosión ocurrida por la toma clandestina gas LP, en donde llevaban más de 30 años viviendo.

Ahora, los predios ya no están acordonados, pero se mantiene la presencia policíaca en la zona, quienes les impiden acercarse.

“Hay vecinos que estaban vivienda en medio de la barranca y no tenían documentos para demostrar su propiedad y a ellos ya les hicieron calle, casa de dos pisos”, dijo.

“Nada más tenían su casita muy humilde de lámina y un solo piso, ahora ya tienen casa de dos pisos y eso es injusto, porque cuando nosotros teníamos propiedades de dos a tres pisos con más de 200 metros y ahora no tenemos nada”, aseguró.

Señalaron que los uniformados les señalan que no pueden estar allí, ni hacer trabajos mientras no esté autorizado por parte de las autoridades.

“Nos dicen que no podemos estar ahí, que no podemos construir, esto a pesar de que hemos acreditado que somos propietarios, no vemos la manera en que ellos se opongan”, señalaron.

Indicaron que también han presentado denuncias ante el Ministerio Público, pero no ha habido avances en su clamor de regresar a habitar sus terrenos, de los cuales tienen escrituras.

Tres explosiones ocurridas en San Pablo Xochimehuacan a causa de una toma clandestina de gas LP dejaron el saldo oficial de cinco muertos, 11 personas lesionadas, seis graves, la evacuación de 2 mil personas y la destrucción de al menos 54 casas.