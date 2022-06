Al señalar que es un gran primer paso la vinculación a proceso del ex candidato a gobernador de Puebla, Javier "N" por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, su hermana Helena, señaló que su deceso debe servir como reflexión a las autoridades para hacer mejor las cosas en el tema de agresiones a mujeres.

En entrevista para Intolerancia Diario, Helena Monzón Pérez, recordó con un dejo de tristeza y sonrisas a la vez, sus años de infancia con su hermana.

Al mismo tiempo de revelar la violencia vicaria de parte del detenido, quien en primera instancia no era el principal sospechoso.

Sin embargo, señaló que está convencida de su culpabilidad, al proceder incluso burdamente, dejando pruebas por todos lados, las que ella misma ha revisado personalmente.

Ahora, insiste en que no descansará en que se apliquen las penas máximas a los presuntos implicados, aunque sólo estará tranquila cuando entiendan las mujeres la importancia de proceder legalmente, por lo que anunció la creación de una Fundación que llevará el nombre de Cecilia Monzón.

La activista y abogada fue asesinada el pasado 21 de mayo cuando circulaba en su camioneta por San Pedro Cholula, donde fue alcanzada por dos sujetos en motocicleta, quienes la acribillaron de seis disparos.

Tras una investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) al recabar pruebas, detuvo al político priista y dos presuntos cómplices de nombres Jair "N" y Santiago "N", mientras que el autor material sigue prófugo.

Primer paso

En entrevista vía la plataforma Zoom, Helena Monzón, calificó como un gran paso que en la víspera se haya vinculado a proceso a Javier N, Santiago "N" y Jair "N", por el delito de feminicidio.

“Aún nos queda mucho por recorrer nosotros buscamos las condenas máximas y por tanto apelamos desde luego al poder judicial que continué la labor emprendida por fiscalía en apego a derecho”, aseveró.

“Lo que nos viene ahora es mucho trabajo, trabajo por nuestra parte, por Fiscalía también, había agradecido ayer al equipo de litigación, también a la unidad especializada en Feminicidios, quienes están en estos momentos realizando actuaciones complementarias”, indicó.

Recordó que existen dos delitos, el de feminicidio y violencia familiar, respecto al presunto principal responsable intelectual Javier "N", al asegurar que está convencida de su autoría.

“Éste procedimiento (violencia familiar) también continúa, también hay una vinculación y es en el que podemos colaborar porque familiares amigos y conocidos incluso hemos sido testigos de la violencia familiar de este señor”, sostuvo.



-¿Qué es lo que te convence que él (Javier N) es el culpable del feminicidio?

-Vamos a empezar porque, la unidad de víctimas de género ha hecho un trabajo realmente loable (…)

Señaló que ha estado informada de la investigación y ha tenido acceso a las pruebas como son los videos en que se ven a los implicados llevar a cabo el crimen, antes y después.

“Ha sido analizar más de 500 horas de grabaciones, cuál es mi convencimiento (…) he estado presente en algunos acercamientos y explicando a mi familia que ha hecho la Fiscalía”, añadió.

“Vi la ejecución de mi hermana, he podido ver el video, y al ver parte del resumen que me ofreció fiscalía en cuanto dónde estaban las cámaras, como se hizo el seguimiento”, dijo.

“Vi como se hizo precisamente este análisis de grabaciones, es que es tan burdo que verdad no se requiere mucho, en cuanto se obtienen las cámaras y las grabaciones, se puede evidenciar perfectamente”.



-¿Tú ya los viste los videos?

-Ya he visto videos, he visto el momento como me lo explicaron en el cual asesinan a mi hermana que fue el momento más violento, he visto antes y el parte de después.

“El después, era el más difícil de conseguir y lo han conseguido, a través de muchísimo trabajo, todo el recorrido que hicieron, desde que salieron de la casa con destino a esperar que saliera mi hermana y de ahí hacer la ejecución y la huida de vuelta a ese domicilio de colonia Universidad”, añadió.

“Todo está perfectamente grabado, puedo ver perfectamente eso, puedo ver un cateo que hicieron el 3 de junio, como tuvieron parte de lo que fue utilizado, entre ellos la motocicleta, el casco, la chaqueta que llevaba y el arma homicida”, explicó Helena Monzón.

Indicó que cuando se tienen todos esos elementos, ya casi todo lo demás es una conclusión lógica.

“Aun así no sólo estamos hablando de una teoría o de indicios, estamos hablando ya de pruebas materiales que tienen que ver con conversaciones del propio Javier (N) con su sobrino, e incluso con el sicario que está prófugo”, dijo.

“La conclusión la podría ya dar por hecha sólo por las grabaciones, pero esto va más allá de las grabaciones, hay pruebas materiales, elementos de balística, elementos científicos que se han usado para contrastar”, señaló.

“No es sólo una grabación, sí fuera sólo una grabación yo diría que tendría una duda, pero también como abogada y persona que cree en el estado de derecho te digo qué he salido muy convencida del caso que plantea la Fiscalía y de ahí que evidentemente reconozco el trabajo de esa unidad”, dijo.

Sin avisos de peligro

Al señalar que Javier "N", al principio de las investigaciones no era el principal sospechoso, Helena Monzón, indicó que su hermana era constantemente amenazada por su labor de activista y abogada defensora de mujeres violentadas.

-Tengo entendido que ya había antecedentes de agresiones de Javier hacia Cecilia, ¿ella los había puesto al tanto, les había dicho si corría peligro?

-Bueno en si nosotros no teníamos una sensación eminente de riesgo para la vida de mi hermana, ni por la relación con esta persona (Javier N), ni por los casos que ella como activista y litigante estaba llevando.

“Lo que teníamos era una sensación de qué había hecho su vida incluso ya estaba con otra persona, evidentemente seguía trabajando en sus luchas por que nunca paraba, pero no había ninguna situación que nos hiciera pensar que había un riesgo inminente para su vida”, aseguró.

-¿Qué les pareció la carta la mamá de Santiago N respecto a la inocencia de su hijo al señalar que sólo prestó la camioneta?

-Entiendo, vamos, me resulta comprensible, cualquiera de nosotros si tiene a un familiar implicado en un procedimiento hará lo que haga falta, lo entiendo en ese sentido.

“A partir de ahí lo que digo, la confianza no admite grados, yo di mi voto de confianza en cuanto a la Fiscalía y se mantiene, por lo que mantengo que este procedimiento será en apego a derecho y eso le dará la oportunidad de probar todo lo que se alega en esa carta, no tengo duda de que tendrá oportunidad de defenderse”.

El abandono

Indicó que solo sabían del abandono afectivo y económico del detenido, para presionar a Cecilia Monzón y hacerle alguna manera daño, castigo y una violencia vicaría, que es lo que se imputa en el otro cargo de violencia familiar.

-¿Tú conociste personalmente a Javier, qué te parecía?-

-Mi hermana me conocía perfectamente, y conocía perfectamente mi opinión sobre esta persona en concreto y jamás intentó presentarnos por un poco llevar la fiesta en paz.

“Otras personas de mi familia si lo trataron, si ha pasado, en los últimos tiempos mi tía la que vivía con mi hermana, mi hermana no hacías todo absolutamente sólo tenía un gran apoyo tanto de las personas que estaban en su casa ayudando, como con mi tía con el niño”.

“Alguna vez hubo algún contacto, alguna vez el señor hizo su aparición, y saludos a su hijo, pero esto es más bien una mera anécdota, de hecho llevaba meses sin dar absolutamente nada de dinero y luego sin tener contacto afectivo con el niño”.

“Yo puedo decirte que no habido ningún momento que este señor pasara, voy a ser generosa, una hora con el niño seguido, ese es un máximo que llegó a estar con el niño, normalmente eran visitas de ‘hola soy tu padre’”.



-¿Entonces el niño no tiene ninguna cercanía con él?

-No existe, no existe, mi hermana evidentemente nunca negó que era su padre biológico nunca le dijo al niño que no tenía papá, pero la relación afectiva es esta que te cuento.

“El niño sabe perfectamente quién es su padre, porque mi hermana le dijo, pero si le preguntas más seguramente no va a contar nada, porque no ha tenido experiencias con él más allá del saludo, siempre con mi hermana presente, ni siquiera ha ido a su casa, nada, cero”, dijo.

-¿Cómo va el niño, van a pedir la patria potestad, cómo va ese asunto?

-El resguardo ya lo tenemos, el niño nunca ha dejado de estar con nosotros nos hemos hecho cargo de todo en lo educativo y económico, seguimos ahí dándole todo el amor, toda la seguridad y todo lo que tenemos.

“Queremos que tenga una vida feliz en cuanto en medio de todas las cuestiones que va a tener que sortear”, dijo al señalar que el menor de edad está informado de la situación y lleva un tratamiento psicológico.

“Primero va a la custodia y luego ya va la patria potestad, es un camino que vamos a perseguir”, dijo al señalar que la meta es llevarlo España a vivir.

La Fundación Cecilia Monzón

Asimismo, adelantó Helena que está preparando documentación para crear una fundación que lleve el nombre de su hermana, para dar apoyo a víctimas de agresiones y hasta a abogados litigantes en problemas.

“Vamos a constituirla legalmente, esperamos la otra semana poder empezar con lo de los papeles, y el primer paso es constituirla y a partir de ahí es buscar a gente que esté dispuesta a colaborar, hay muchos dispuestos con lo que haga falta tanto material como lo económico”.

“La voluntad es que el trabajo de mi hermana pueda continuar, que haya posibilidad de encontrar una ubicación donde podamos darle medios canta mujeres que sean víctimas, litigantes, para que no pasen cosas”, explicó.

-¿Qué ha pasado contigo porque publicaste que te seguían, qué ha pasado, ya estás más tranquila?

-Sí, desde luego contar con el respaldo del Poder Ejecutivo, además de qué Fiscalía en ese momento en el que pasó nos contactó y tuvimos y nos dio apoyo en cuanto ocurrió, un susto importante no te lo voy a negar, esto no me pasa ni debería pasarle a nadie, pero no te pasa ni por la cabeza que esto se haga realidad.

El combate frontal

-¿Cómo ves la situación en Puebla sobre las agresiones a las mujeres?

-Los ataques machistas son desafortunadamente lo que vivimos las mujeres en todo el mundo, ahora en concreto en este estado, me preocupa que no haya garantía suficiente de acceso a la asistencia jurídica.

“Yo digo que se puede hacer más, para garantizar que accedan a asistencia jurídica, de ahí el deseo de hacer el tema de la fundación. Hay que revisar los medios que se le da a todo el equipo de trabajo".

-¿Cómo va a pasar el nombre de Cecilia Monzón a la historia de Puebla?

-Pues yo creo que como ella misma se definía como una activista civil y litigante, brillante litigante como me han manifestado muchos, porque luego uno como hermano más siendo pequeño tiende a admirar, pero ha sido constante el cariño que he visto por parte de la gente y compañeros de profesión.

“En esencia ella vivió, en sus convicciones y luchó cada día por que se hiciera justicia”.

Los recuerdos y el porvenir

-¿Como la recuerdas desde chica, hasta que crecieron, siempre fue así?

-No sí, siempre, siempre, eso de ser bastante guerrera lo tenía desde hace mucho, yo cuando era bebé, su pleito era que quería sacarme del corralito porque quería llevarme con ella y jalear un poco.

“Muchas de las batallitas que teníamos, como cuando yo jugaba fútbol, ella veía como las niñas venían en otro plan, y parecía una especie de Superman como si tuviera un radar intentando hacer reflexionar y así con todo igual, compañera de deportes de juegos de profesión”, dijo mirando a un lado como reviviendo los momentos en medio de unas lágrimas que se asomaron en sus grandes ojos.

-¿Qué se dijeron la última vez que se vieron?

-No había nada que nos hiciera pensar que hubiera pendiente, totalmente bien nos fuimos a divertir a Londres, fue realmente un par de semanas a Barcelona en Semana Santa.

“Estuvo con la familia vino su pareja, su amiga estuvimos paseando por Londres divirtiéndonos mucho, mucha risa es lo último que recuerdo de mi hermana mucha risa y mucho comer y pasarlo bien”, dijo.

-¿Una sentencia máxima te dejaría tranquila, para todos los implicados?

-Yo creo que tranquilidad como tal, vamos a tener evidentemente como una condena como dices, para todos los implicados que resulten culpables, hay unos que claramente son culpables y por tanto pues si me va a dejar tranquila la estructura legal.

“Desafortunadamente no voy a hacer paz con eso. Lo que digo es que no se puede aceptar que es una realidad que me ha explotado en la cara y que luego no me gustaría que ninguna mujer de este país ni se Puebla sientan”.

“Yo creo lo que me dejaría tranquila es que la gente entienda porque es importante buscar causas legales que aunque se sienta uno desamparado hay que intentarlo y perseguirlo”.

“Me gustaría que hubiera una verdadera reflexión del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, de qué se puede hacer mejor que eso realmente se visualiza”, señaló finalmente.