La afluencia en los once centros de vacunación contra Covid-19 para menores, en cinco municipios conurbados bajó sensiblemente, al grado de no haber filas.

Por ejemplo, en el Centro de Salud de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula, incluso había sillas vacías en los lugares de espera, por lo que los pequeños eran vacunados inmediatamente.

Todo a diferencia de la semana pasada, cuando en Puebla capital se registraron kilométricas filas para la vacunación, gran parte de esa gente incluso llegó de municipios conurbados, donde ahora se está aplicando.

“Fíjese que yo me esperé hasta el final cuando vi las filas que había en Puebla, por eso mejor me esperé a que llegaran y vea, no perdí nada de tiempo y mis dos hijos ya están vacunados”, dijo una vecina de Momoxpan.

“Algunos de mis vecinos me decían que fuéramos con ellos a vacunarlos, porque ellos si fueron a hacer filotas (sic) a Puebla, porque tenían miedo que no alcanzarán las vacunas, pero yo preferí esperarme”, añadió.

La meta es aplicar 57 mil 780 vacunas durante esta jornada de inoculación a menores de edad de los cinco municipios conurbados más importantes de la entidad.

A las afueras del CESSA de San Pedro Cholula, un día anterior se registraron nutridas filas la cuales fluían muy rápido, pero ahora este jueves no hubo tales.

Y aunque no había mucha gente no faltó en el lugar fueron los vendedores ambulantes de sombrillas, cubrebocas y hasta de copias, con computadoras conectadas a internet en automóviles, por sí a alguien le hacía falta un documento.

Al llegar a la puerta, personas de la Brigada Correcaminos revisan los documentos, para finalmente ingresar a las instalaciones y esperar unos minutos más para que se les aplique la vacuna contra el coronavirus.

En el lugar se informó que niños que tengan alguna discapacidad y no puedan moverse para acudir a los módulos de vacunación, se analiza poner en servicio el número telefónico 01 800 para que los padres de familia soliciten que personal de salud acuda al domicilio del menor.

Las personas interesadas pueden consultar la página https://previenecovid19.puebla.gob.mx/ para conocer la logística y el día que les corresponde recibir la vacuna de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Según datos de la secretaría de Salud estatal, en el primer día de la jornada de vacunación a niños de la zona conurbada, apenas se aplicaron 13 mil 720 dosis de la marca Pfizer.

Los 11 módulos que se habilitaron en los municipios de Santa Isabel Cholula, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Santa Clara Ocoyucan, estarán hasta este viernes 8 de julio.