Ante la falta de transparencia de algunos ayuntamientos de Puebla, el ITAIPUE, pedirá una recategorización a nivel nacional, para ver las realidades de cada uno y mejorar sus capacidades en la materia.

En entrevista a Intolerancia Diario, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIPUE), Francisco Javier García Blanco, señaló que es uno de los dos grandes retos del organismo, además del de la capacitación.

Indicó que hasta junio se tenían más de mil 407 recursos de revisión, de los cuales se han resuelto el 55%, mientras el resto seguía en trámite con procedimientos que marca la propia ley en cada una de sus etapas.

-¿Qué sujeto obligado es el más renuente que han encontrado en responder?-

-Realmente el tema de los sujetos obligados o decir que alguien no responde o lleva el récord de no responder, es muy relativo, porque hemos detectado que el silencio es por una mera cuestión de comunicación, de nombramientos, de rotaciones en dependencias.

Ejemplificó que en muchos municipios del estado acreditan un día a alguien en el área de transparencia, pero al siguiente nombran a otra persona.

“Muchos al no tener sistemas de transparencia, no tienen acceso a los sistemas, por lo que no hay forma de contactarlos”, señaló.

Incluso, refirió que en algunos casos, se tienen que comunicar vía correo postal, el que algunas veces no llega al destinatario.

Dijo que se utiliza el correo postal, debido a que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), no tiene todo el procedimiento montado.

García Blanco mencionó que la mayoría de las denuncias contra sujetos obligados, en su mayoría ayuntamientos, es por la falta de publicación en los portales oficiales.

“Estamos haciendo un diagnóstico para conocer la realidad de los municipios y a nivel nacional se determine una nueva recategorización, no solamente de más de 70 o menos de 70 mil habitantes", explicó.

“Hay que atender la variedad que hay, en Puebla sabemos que hay municipios con habitantes en una zona conurbada y otros que parecieran grandes, pero están en zonas alejadas”, añadió.

Indicó que es un reto que se tiene en el ITAIPUE, lo que atañe a todos, porque a final de cuentas con la rotación municipal, hasta la curva de aprendizaje que hay, prácticamente están empezando cada tres años.

“A veces no la dan ellos (la importancia a la transparencia) y a veces no les ponemos la atención necesaria. Lo que hemos platicado en el sistema nacional de transparencia, en la comisión de estados y municipios, es precisamente atender la realidad para que tengan todos los medios para que cumplan con la norma".

Opacos o sin estructura

Según el último reporte del órgano garante de la transparencia en Puebla, hasta junio, 34 gobiernos municipales han sido notificados por desacato a los ordenamientos para entregar información de interés público.

Los gobiernos municipales no acreditaron haber cumplido con los apercibimientos y ordenanzas que estipuló el ITAIPUE previamente en recursos de revisión que no fueron acatados.

Entre los ayuntamiento se encuentran Ahuazotepec, Chapulco, Cohuecan, Cuyoaco, Eloxochitlán, Guadalupe, Honey, Huehuetla, Huitzilan de Serdán, entre otros.

Además los gobiernos municipales de Ahuehuetitla, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Tlapanala y Zoquiapan.

Asimismo los municipios de San Miguel Xoxtla, Coatzingo, San Jerónimo Tecuanipan, San Salvador El Verde y Quecholac, no rindieron informes justificados respecto a múltiples recursos de revisión en los que argumentaron motivos para respaldar su imposibilidad de transparentar los datos.