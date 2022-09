El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mantiene su dependencia del Estado mexicano, por ello, las futuras elecciones deben ser el momento de retomar el papel magisterial, aseguró el vocero del Consejo Democrático Magisterial (CDMP), Miguel Guerra Castillo.

“La carrera magisterial se hizo para desmantelar la representación sindical, entonces si todos entran a la carrera magisterial no necesitan del sindicato”.

El integrante de la disidencia magisterial poblana recordó que esos procesos son ahora asumidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (USICAMM).

“Lo más importante es que no se debe permitir el desmantelamiento del SNTE, que trata de mantener la individualizar de la relación entre el patrón y el trabajador”.

Aunque vino una reforma laboral, afirmó que los derechos laborales quedaron trasgredidos en el sentido legislativo y práctico, “se promocionan los concursos de ascenso para los maestros y lo sostienen como si fuera la política de profesionalización del maestro”.

Sin embargo, en el Estado mexicano ocultan que la USICAMM sigue siendo la carrera magisterial, “ese proyecto es para motivar el divisionismo sindical y transgredir los derechos magisteriales. Se trata de un derecho donde yo a través de la organización sindical, busco mejorar mi estatus laboral, pero ahora, muchos maestros no tienen ya derecho a base”.

La USICAMM se desarrolla con su corrupción y sus grandes debilidades, por eso, recordó que, desde su creación, la carrera magisterial se impulsó para individualizar la relación sindical y patronal, “para que cada uno se rasca con sus propias uñas y no necesita del sindicato”.

“Se trató del primer paso para un desmantelamiento del sindicato y que cada maestro hace su gestión y busca estudiar por su cuenta y prepararse para el examen, entonces, no necesitan al sindicato”.

En todas estas acciones administrativas como el ingreso, el ascenso, y la promoción, dijo Guerra Castillo, no hay relación bilateral, que debería tener el sindicato.

“Los derechos laborales, como seguridad social, jubilaciones y pensiones, cambios y conflictos están supeditados a la legislación administrativa de la SEP y el articulo 123 queda anulado”.

El vocero del CDMP, dijo que, por eso, la USICAMM apoya la política de profesionalización del maestro, pero no puede ser que el sindicato de manera incondicional le haga el servicio al gobierno en cuestiones donde no debería ser porque el sindicato no es un instrumento del gobierno, debe tener independencia.

“En el magisterio poblano quedas sujeto a la órbita del gobernante en turno, siempre ha sido una sesión más ceñida a las políticas del Estado mexicano”.

Por eso, en la carrera magisterial y ahora en la USICAMM, han hecho papel vergonzante, “dan la pala cuando algunas secciones los apoyan”, por eso, en la coyuntura electoral actual, hay oportunidad para retomar el camino de la representación sindical, “tenemos que llamar a reivindicar la independencia del sindicato”.