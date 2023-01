Concesionarios del transporte público pidieron que se suspenda o se haga una prórroga para la verificación, ante fuertes problemas de corrupción y capacidad de los establecimientos para dar el servicio.

Lo anterior, adujeron en sendas entrevistas, los líderes transportistas Samuel Méndez y Jorge Méndez, quienes coincidieron en señalan que los problemas económicos y de infraestructura han generado que apenas mil 700 de 38 mil unidades en todo el estado fueran a verificar sus niveles de contaminación.

La verificación vehicular es el programa que sirve como mecanismo de control de las emisiones vehiculares, lo que buscan disminuir la contaminación.

Crisis y suspensión

Samuel Méndez Díaz, representante legal de la Unión de Transportistas y presidente de Enlace Transporte de Puebla AC, señaló que existe una severa crisis en el transporte que ha hecho que más de 20 mil unidades estén guardadas.

Señaló, en entrevista, que el 95% de los vehículos de transporte público en Puebla utilizan gas LP o natural, lo que representa un 39% a 52% menos contaminantes de lo que emiten los vehículos a gasolina.

Por lo tanto, afirmó que no existió sustento legal ni técnico que justificara la obligación de verificar solo a los vehículos de transporte público en el último trimestre de 2022, lo que representa un acto discriminatorio.

De este modo, señaló que solicitarán oficialmente que el programa de verificación sea suspendido, ya que incluso se han encontrado actos de corrupción en los verificentros, donde llegan a cobra de soborno hasta mil pesos por unidad para aprobarlas fuera de la ley.

Indicó que solamente tuvieron casi 40 días hábiles para verificar todas las unidades, lo que es insuficiente, por lo que se registraron filas y esperas de hasta 2 días, donde compañeros perdieron el tiempo.

“Otra de las razones es la falta de dinero o sea digamos que son tres principales, 1.- la cuestión operativa; 2.- no hay dinero, muchos compañeros tienen las unidades paradas y 3.- esto va a ocasionar que más unidades se paren”.

Detalló que ahora cualquier afinación y reparación supera los 30 mil pesos, lo que con el poco ingreso que hay, es imposible subsanarlo.

“Yo calculo que si llega al 50% de verificados va a ser un milagro, mucha gente tiene los vehículos parados porque no alcanza, no nos alcanza”, insistió

Prórroga

Por su parte, el representante de las rutas Bulevar-CU y Rápidos de San Antonio, Rito Jorge Méndez Gómez, reconoció que sería imposible una suspensión de la verificación, por estar plasmada en la ley, pero si solicitó una prórroga para poder cumplir.

También a diferencia de su compañero, Samuel Méndez, destacó que no ha encontrado actos de corrupción, pero si un mal servicio a los transportistas en los verificentros.

“No hay capacidad, no hubo capacidad de los verificentros para atender a todo los 38 mil unidades (…) tenías que esperarte 8 o 10 horas”, dijo.

Ante la crisis económica del transporte, pidió la comprensión del gobernador de Puebla, “que nos dé un poquito más el plazo”, dijo.

“Ya no están cobrando la multa mil 924 pesos, imagínate pues así estamos en la ruina (…) no, no nos da, no da”, insistió.

“Te pongo un ejemplo, en el verificentro abajo de Teléfonos de México, dan preferencia más a los particulares, hay una sola máquina dentro del centro verificador que verifica el gas y el diésel y hay 9 máquinas para los particulares”, refirió.

-¿Han encontrado actos de corrupción?-

-No, eso es sí puedo asegurarte (…)ahí hay cámaras y técnicamente bien regulados, quien hable de corrupción, pues debe que tener las pruebas, como dicen en mi pueblo, el que acusa tiene la obligación de probar, porque de bla bla bla bla, nos comemos 20 platos.