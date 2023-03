Fuertes inconformidades ha generado la clausura del Club Alpha 2 de parte de usuarios, luego de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) pusiera los sellos para cerrar sus instalaciones ubicadas en Prados Agua Azul.

Desde la noche del martes, cuando estaba a punto de cerrar, al lugar llegaron funcionarios del organismo a clausurar, con ayuda de la fuerza pública, según versiones de clientes.

Aunque el Soapap no ha emitido comunicado alguno para aclarar la situación, trascendió que fue cerrado por operar fuera de norma y ocultar un by pass que hacía que el agua de su drenaje no se contabilizara y enviar aguas jabonosas contaminadas sin tratamiento al drenaje de la ciudad.

Sin embargo, también existe la versión que la clausura fue solicitada por la empresa Agua de Puebla para Todos, debido a algunos adeudos que pretende cobrar la empresa privada.

Sergio Barrera, director de los Clubes Alpha señala que están "semi clausurados" y que Soapap ha intentado cobrar multas injustificables y fuera de contexto.

Asimismo, informó que ya existe una negociación entre el Club Alpha y Soapap, mientras las instalaciones seguirán cerradas.

Al respecto, el activista Omar Jiménez, sostuvo que detrás del cierre está la concesionari, ya que el Alpha 2 no accedió a algún capricho de Marisol Aguilar, directora Comercial de Agua de Puebla.

"Lo que ocurrió en el club Alpha es una manera de presionar para que la gente pague", dijo.

Ante los hechos, por la noche el club ubicado en bulevar Valsequillo entre 11 y 9 Sur, informó sin dar detalles que por causas ajenas no habría actividades hasta nuevo aviso.

Por la tarde de este miércoles 22 de marzo, sin seguir informando detalles de la clausura, señaló en un comunicado a los usuarios que podrían acudir a las instalaciones del Alpha 3, ubicadas en el barrio de Xonaca.

“Con la finalidad de seguir brindando un servicio de calidad ponemos a tu disposición el uso de las instalaciones del club alfa 3 y el sport plaza a partir del 22/03/2023 hasta nuevo aviso”, señala el texto.

“Para usuarios Platinum, además de los clubes mencionados también podrán ingresar a Cimera Gym Club Cholula, el acceso será a través del reconocimiento facial toda la información respecto a actividades deportivas se dará a conocer en breve en todas nuestras plataformas digitales seguimos trabajando para mejorar en pro de nuestros usuarios”, señala el Club.

Lo anterior generó molestia entre clientes de ambas instalaciones, quienes amagaron con protestar, ya que temen que no sean suficientes las instalaciones de Xonaca para dar servicio a los más de 3 mil usuarios del Alpha 2.