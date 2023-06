Entre agosto y octubre cuando inicie el juicio oral en contra del excandidato a gobernador Javier N, acusado del feminicidio de Cecilia Monzón.

La semana pasada terminó el proceso en la audiencia intermedia contra del también ex secretario de Gobernación de Puebla, tras más de un año de litigio.

La hermana de la víctima y abogada del caso, Helena Monzón, recordó que aparte del feminicidio, se le acusa al político de violencia intrafamiliar, delito por el que se pide la pena de 20 años de prisión como sentencia.

Asimismo, continuamente ha señalado que se solicita la pena máxima por el feminicidio, que sería sumar 50 años más de prisión en caso de ser declarado culpable.

Explicó Helena Monzón que una vez que se llevó a cabo la etapa de audiencia intermedia, se abre paso para el inicio del juicio oral para lograr la sentencia.

Constantemente también a acusado de las argucias legaloides en que han incurrido los defensores de Javier N, para ir alargando el proceso y evitar las sentencias.

“Se ha conseguido, hemos conseguido superar esta etapa, pasar la fase de audiencia intermedia del delito de violencia familiar. Esto significa que habrá un auto de apertura de la fase de juicio oral”, dijo Helena Monzón.

Aclaró que no hay una sensación de victoria, pero sí de alivio por estar más cerca de que su hermana encuentre justicia.

En contraste a declaraciones anteriores, reconoció el trabajo de los ministerios públicos, especialmente al que presentó la acusación en su tiempo.

Anteriormente había acusado a la Fiscalía General del Estado (FGE), de no hacer lo conducente para lograr esas sentencias, sino por el contrario, ir entorpeciendo los procedimientos en el tribunal.

Informó que por el caso de feminicidio, tienen programada una audiencia en próximos días, por lo que tiene que seguir el trabajo de calidad, ya que se van a encontrar con resistencia.

“Tiene que lucharse todavía con más peso”, señaló la abogada.

En una anterior entrevista a Intolerancia Diario, Helena Monzón, señaló que el juicio oral podría empezar entre los meses de agosto y octubre.

El crimen

Cecilia Monzón, abogada y activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes del excandidato a gobernador de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Fueron detenidos además tres personas más presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material, dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la FGE realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.