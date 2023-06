Vecinos de Puebla amenazaron con realizar bloqueo de calles, plantones, y unirse con distintas organizaciones ante el mal servicio de la empresa Agua de Puebla para Todos.

En las puertas de las oficinas de la concesionaria en San Manuel, al grito de “¡El agua no se vende!”, señalaron las diversas irregularidades en cobros y cortes, así como la falta de servicio.

El activista y abogado, Omar Jiménez, acompañado de los quejosos, señaló que habrá una protesta el próximo 29 de junio en el Congreso del Estado, donde llegarán con los amparos que se han interpuesto y en algunos casos ganado, por los cortes de la empresa perteneciente a Concesiones Integrales.

Posteriormente de esa manifestación,señalaron que acudirán a protestar también al Congreso de la Unión, en la Ciudad de México.

Asimismo, indicó Omar Jiménez, que Agua de Puebla obtiene más de 600 millones de pesos mensuales, los que no aplica en la mejora del servicio en la ciudad, ni siquiera en los salarios de los empleados que apenas amenazaron con huelga.

A la protesta, no llegó ningún directivo de Agua de Puebla entablar diálogo, ni del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), dependencia que debería recoger las quejas al ser el supervisor del trabajo.

Sin servicio

Vecinos de distintas colonias acusaron que han localizado distintas perforaciones en distintos sitios de Puebla capital, con el objetivo de desviar el agua a zonas residenciales de lujo, para llenar albercas y que no les falte el servicio a los ricos de la ciudad.

Por eso, señalaron decenas de colonias se están quedando sin agua desde hace varias semanas.

“Aumentan las cuotas y el servicio sigue siendo muy malo. Tenemos que obligarlos al levantar la voz”, insistieron.

Una vecina de la zona, llegó con su recibo por un millón de pesos, al señalar que se lo están cobrando aunque no tiene servicio y no ha podido dialogar con nadie de la empresa privada.

“No me quieren hacer válidos ninguno de los pagos, quisiera vender a la propiedad, ya que la está afectando de salud. Uno paga uno quiere llegar a arreglos, uno quiere hacer cosas, pero no hay con quien dialogar”, acusó.

Otra habitante de la colonia Villa Guadalupe Xonacatepec, en un lote baldío le llegó una cuenta de 175 mil pesos, no había contrato ni solicitado el servicio.

“Teníamos que cancelar o cubrir la cuenta. Al iniciar la construcción se pidió hacer el contrato, el que salió en más de 37 mil pesos”.

Indicó que hasta 2019 la conectaron a agua y drenaje, pero a la fecha no ha caído una sola gota, por lo que ha tenido que estar comprando pipas, pero le siguen llegando los recibos mensualmente sin falta.

“No voy a pagar algo que realmente no he tenido beneficio, a lo mejor es poquito, pero no tengo que pagar por algo que no he gozado”, sostuvo.

Otro vecino de San Manuel de la tercera edad, acusó a finales del 2018, le incrementaron su pago de 181 pesos a mil 200 pesos mensuales.

Después le dijeron en Agua de Puebla que su el consumo era de 50 mil litros mensuales, aunque tiene cisterna pequeña de 4 mil litros, por lo que alegaban fugas, sin comprobarlo.

“Me cerraron el medidor, me hicieron conexión directa, ya son más de 100 mil pesos de deuda, es un abuso”, dijo molesto.

Asimismo, la directora de un preescolar en la colonia Tres Cruces, indicó que después de la pandemia quedaron 13 niños, pero les incrementaron el pago mensual a 800 pesos sin dar explicaciones.

“Dijeron que es una escuela y es negocio y por eso hay dinero para pagar”, señaló aunque alegó que en la pandemia con clases virtuales bajó la matricula y no se usaron las instalaciones.

“Me recibieron las señoritas con soberbia, burla, horas esperando para ser atendidos, fueron dos años que no se utilizó el agua”.

“Gracias a un amparo, estamos en litigio, en mayo después de mes y medio reconectaron gracias al amparo, sigue el litigio y lucha”, dijo al señalar que la propuesta de Agua de Puebla fue que hiciera un pago de 40 mil pesos y 30 mil pesos con tarjeta de crédito.