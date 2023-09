El periodista e investigador Jaime Maussan advirtió que interpondrá diferentes demandas contra el Ministerio de Cultura de Perú, luego de que se afirmara que los supuestos “cuerpos no humanos” presentados en la Cámara de Diputados fueron armados y por desestimar las pruebas mostradas en el evento.

Durante una entrevista otorgada al programa Sale el Sol, Maussan indicó que la principal demanda es por dar a entender que los cuerpos momificados no humanos de Nazca supuestamente son “piezas armadas”.

“Vamos a poner una demanda legal al Ministerio de Cultura de Perú por varias razones. Una, por decir que se trata de cuerpos armados, sin presentar una sola evidencia. Ellos nunca han tenido estos cuerpos en su poder; por tanto, no pueden asegurar que sean armados, ni que tengan pruebas de ello. Tal es así, que nunca se han presentado en ningún lugar, en ningún medio, de ninguna forma, las supuestas evidencias”, dijo.

Además, el ufólogo dijo que también demandará al Mincul por presuntamente desentenderse de las investigaciones necesarias sobre los cuerpos y ocultar la verdad al país sudamericano y al mundo.

“No realizaron las investigaciones, a pesar de que se anunció este hallazgo, desde el inicio de 2017, y que yo pedí una cita con el ministro de cultura, el doctor Montesinos, que nunca me quisieron dar y realmente que nunca me hicieron ningún caso. Hasta ahora, que sale en el Congreso de México, es cuando finalmente le ponen atención a estos cuerpos, que para ellos eran nada”, dijo.

También, negó que los cuerpos no humanos presentados en la Cámara de Diputados fueran armados, pues estos fueron enterrados hace mil años y cuentan con materiales dentro del cuerpo que eran imposibles de manipular en aquella época.

“Se demostró en vivo, con especialistas y un notario, que estos cuerpos no son armados. Se concluyó en esta transmisión [...] que estos cuerpos son absolutamente orgánicos. Simplemente, la estructura de cabeza, cuello, hombros, además del tronco, caderas, hacen imposible que hayan sido armados. Como lo demostramos con los rayos X, la fluorescencia, y también los tomógrafos que fueron ayer. Equipo de última generación, que nos demuestran en vivo, que los cuerpos son reales”.

Acusa Mincul robo de cuerpos

Anteriormente, Leslie Urteaga, encargada del Ministerio de Cultura de Perú (Mincul), declaró que existe un proceso penal por retirar las piezas de Perú para presentarlas como “cuerpos no humanos” en México a lo que Maussan negó haber sustraído los restos.

Aseguró que el personal encargado de transportar los seres desde las antiguas ciudades incas, hasta México, hicieron el papeleo necesario para la presentación en la Cámara de Diputados.

“No fueron robados. ¿Robados, de dónde? Pero, bueno, yo no tengo ninguna participación en el hecho de que hayan sido traídos aquí. Hasta donde yo sé, las personas que los trajeron tienen toda la documentación legal, a lo mejor, lo ignora la gente de Perú, pero si no, no me hubiera atrevido a presentarlos en el Congreso de México”, dijo Jaime Maussan.

Por último, confía en que sus pruebas le permitirán ganar la demanda contra el Ministerio de Cultura de Perú y todos aquellos que lo acusan de sustraer los cuerpos no humanos y lo acusan de presentar pruebas falsas.