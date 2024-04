El Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, en su compromiso de fortalecer la carrera judicial y asegurar la selección de profesionales capacitados, publicó los folios de los participantes que acreditaron la segunda etapa del Concurso de Oposición Cerrado para la selección de Juezas y Jueces de Primera Instancia especializados en Materia Civil, Penal, Familiar o Mercantil, consistente en las evaluaciones teórica y práctica.



Lo anterior en apego a la convocatoria emitida el pasado 8 de abril y dirigida a las personas servidoras públicas que prestan sus servicios en el Poder Judicial del estado, como Secretarios (as) de Acuerdos, Secretarios (as) Proyectistas o Jefes (as) de Causas.



La convocatoria fue publicada para su consulta permanente en la página web y redes sociales del Poder Judicial del Estado, estableciendo los requisitos, lineamientos y etapas del procedimiento, que incluyeron un examen teórico y uno práctico realizados los días 18 y 19 de abril.



Como una etapa más del concurso, este miércoles el Consejo de la Judicatura publicó los folios de los sustentantes acreditados de los exámenes teórico y práctico. Posteriormente serán sometidos a una entrevista para verificar su experiencia laboral, formación profesional, grados académicos obtenidos y otros estudios efectuados.



Es importante destacar que a lo largo del procedimiento se han transparentado los criterios de selección, tanto en la parte teórica que evaluó los conocimientos de las personas servidoras públicas en relación a disposiciones constitucionales y legales; así como en la parte práctica, que consistió en la elaboración de un proyecto de sentencia para valorar la capacidad de comprensión del problema jurídico, la claridad de la exposición escrita, la congruencia, estructura, fundamentación, solidez de argumentos y motivación de la sentencia. Cabe destacar que todas las sentencias fueron revisadas por un comité evaluador integrado por Magistrados y Jueces expertos en cada materia.



Además, en la convocatoria establecieron criterios de acciones afirmativas para garantizar igualdad de oportunidades a personas con alguna vulnerabilidad, circunstancias de género o capacidad diferente, así como posibles causas de descalificación y medios de impugnación.



Una vez concluidas las entrevistas ante el Consejo de la Judicatura, la Escuela Estatal de Formación Judicial procederá a la publicación de la lista de participantes que acreditaron las evaluaciones, dando a conocer los folios el 29 de abril a través de la página web www.pjpuebla.gob.mx, con los cuales se determinarán los nombramientos correspondientes.



El Poder Judicial privilegiará la verdadera la carrera judicial al elegir a los perfiles idóneos, ya que los futuros jueces serán seleccionados de entre actuales de Jefes de Causa, Secretarios Proyectistas y Secretarios de Acuerdo.



Al respecto, los integrantes del Consejo de la Judicatura celebraron que estos concursos de oposición permitan reconocer la trayectoria y esfuerzo permanente del personal que se ha desempeñado durante años en tareas jurisdiccionales.



El Poder Judicial del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la excelencia en la administración de justicia para garantizar los derechos de la ciudadanía.