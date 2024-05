A 16 días de que se cumplan dos años del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón García, no hay fecha para que se realice el juicio oral en contra deal menos tres detenidos, entre ellos excandidato a gobernador Javier Z.

Incluso, el reloj con cuenta regresiva, que puso en redes sociales la hermana de la víctima, Helena Monzón, como fecha fatal para que se haga el procedimiento, ya marcan tan solo 33 días.

La también abogada del caso advirtió que cuando se cumpla la fecha, Javier Z, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de su hermana, podría salir en libertad mediante amparo, por no realizarse el juicio oral.

Cabe destacar que sólo ha iniciado hace más de una semana un juicio oral contra el excandidato, pero por otro proceso que tenía en contra por violencia familiar.

Hace unos días, Helena Monzón, compartió a través de un video en su cuenta personal de X, la experiencia de dicho juicio oral, en el que denunció, ha tenido privilegios quien también fuera secretario de Gobernación de Puebla.

En un video posteado en la red social, Helena Monzón resaltó que en cada una de las cuatro sesiones del juicio, se ha permitido la visita de los familiares de Javier Z. al concluir cada sesión, lo que es un privilegio que no debe otorgarse.

“Las salas de juicio no pueden convertirse en salas privadas de Javier N. para hablar con sus familiares y esto ya lo he dicho en audiencia y como ya lo he dicho en audiencia, que lo sepa el mundo”, sostuvo en la red social

El proceso por violencia familiar fue interpuesto aún por Cecilia Monzón, la que tuvo que esperar tres años para que llegara al tribunal.

El juicio oral comenzó el 17 de abril en la ciudad de Puebla, el que podría prolongarse durante semanas o incluso meses hasta que haya sentencia.

Hace unas semanas, también por medio de tribunales, se otorgó la custodia del hijo de Cecilia Monzón y Javier Z, a la familia de la víctima.

La familia y sus abogados instan al Poder Judicial a tomar medidas para evitar más revictimizaciones y garantizar la seguridad de todos los implicados.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo del 2022, cuando dos sicarios en motocicleta, uno de ellos fue identificado como el sobrino de Javier Z. le dispararon en más de seis ocasiones tras interceptar la camioneta que ella manejaba.

Javier Z. fue detenido el 6 de junio del 2022, imputado por violencia familiar debido a que le negó pensión alimenticia al hijo que procreó con Cecilia Monzón.

Además, está imputado por feminicidio, al presuntamente planear y ordenar el crimen.