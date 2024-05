Una idea que inició en el restaurante La Noria, hace 26 años, primero como una revista, hoy se es una realidad a través de un diario impreso que cada día busca ser referente entre sociedad y los políticos. Intolerancia Diario sobrevivió a las crisis y está a un año de llegar a sus "bodas de plata".

En entrevista, su director general, Enrique Núñez Quiróz, recordó las diversas etapas que ha tenido el medio, que se transformó de revista a un diario impreso el 7 de mayo del año 2000, con un diseño que tuvo que evolucionar.

Preparado para el 2025, cuando sean las "bodas de plata", Enrique Núñez comentó que habrá una gran celebración ya con un nuevo gobernador, sin Sergio Salomón, que dejará un gran recuerdo, así como Melquíades Morales y Tony Gali.

De la historia recordó: “Fue el empresario Rodrigo López Sainz quien me sugirió hacer un periódico para Tlaxcala, sin embargo, nuestros contactos estaban en Puebla y decimos que sería revista, misma que no tenía nombre, entonces había que buscar al equipo”.

Enrique recuerda que el proyecto se le propuso a dos personas, pero ninguno aceptó, entonces se buscó a Mario Alberto Mejía para que fuera director editorial y, en una reunión en el restaurante La Noria, después de unos vodkas, ya se había dado el nacimiento. Fue Oscar De Juambelz quien en la lluvia de ideas propuso jugar con la palabra “tolerancia” y con el prefijo “in”, que se puede leer en las primeras publicaciones.

“El nombre es el juego la tolerancia con la intolerancia. Era una palabra satanizada, pero al final es ser intolerante a la imposición a la corrupción, a la violencia, al autoritarismo. Era un tema de irreverencia. Mario Alberto es irreverente, yo soy rebelde”.

“Rodrigo era un tipo que toda su vida luchó por la izquierda en los movimientos universitarios en la Ciudad de México, y a pesar de su visión empresarial, nos dejó hace lo que quisimos”.

El paso al diario

La transición a un diario, se dio en una cena de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuando el rector era Enrique Doger, en la mesa principal sentaron a Rodrigo y Don Enrique Montero Ponce, este último le dijo “Ya deje de hacerse pendejo, Intolerancia es un éxito, y se tiene que volver periódico”.

Enrique Núñez señaló que esa misma noche se tomó la decisión y en reunión urgente se comenzaron a ver las necesidades de un diario, como quiénes iban a estar y cómo se iba vender.

Le meta ser un referente político

Para Enrique Núñez, hace 24 años sé buscaba ser un referente político, sin imaginar las redes sociales que en esa época no existían, no estaban los medios digitales, todos los reporteros que trabajaron desde un inicio, llegaron de medios impresos.

“Fuimos el primer periódico en tener un portal digital, y hemos sido innovadores en muchas áreas".

La libertad de expresión y la persecución

Intolerancia ha vivido etapas de libertad de expresión y de persecución, reconoce, Enrique Núñez, ya que en su surgimiento gozó del "paraíso de la libertad de expresión" con Melquíades Morales Flores.

En esta historia llegó una crisis, cuando Enrique Doger y Alberto Ventosa intentaron desestabilizar el diario, además, en 2004 se fue un grupo importante de reporteros, pero llegaron otros integrantes, lo que consolida la nueva etapa. Surgen columnas y se busca dar al periódico un toque se seriedad y madurez.

En la etapa del morenovallismo, poco antes de que terminara la etapa de Mario Marín, Enrique Núñez reconoció que tuvo la intención de irse, pero Rodrigo le advirtió que si se iba desaparecería, entonces compro las acciones.

“Ya no me toca la época de un auge económico, sin un convenio de publicidad, hubo que desaparecer revistas, recortar personal, y a subsistir, y a vender bienes para sobrevivir; quitaron los edictos, y hasta la fecha no me explico como sobrevivimos”.

Recodó la persecución que hubo sin embargo después de seis años el periódico sobrevivió, y con todo en contra el periódico continuó.

Momentos históricos

Al hablar de los sucesos del 24 de diciembre de 2018, recordó que el día de la tragedia, donde fallecieron el exgobernador Rafael Moreno Valle y la entonces gobernador Martha Érika Alonso, se evitó caer en la cobardía de hablar cobardía de hablar mal de quienes ya no estaban.

Los tres gobernadores

El director de Intolerancia Diario resaltó que se ha cumplido con la “Ley del Péndulo” de la política. Después de Moreno Valle llegaron Tony Gali, Miguel Barbosa y, ante su fallecimiento, se eligió a Sergio Salomón, es decir los sucesores fueron incluyentes, respetuosos y hoy se vive un equilibrio.

El recuerdo de quienes han estado

El hoy director general del grupo editorial recordó algunos periodistas que estuvieron en el periódico como Mario Alberto Mejía, Zeus Munive, Cirilo Ramos, quien llegó a poner orden, Alfonso Ponce de León, Erika Rivero, Mauricio García León, Alejandro Mondragón, Ricardo Morales, Paulo Yolatl, Adolfo Flores, Víctor Arellano, Antonio Machado y algunos directores de sus propios medios. Un recuerdo es que esel último medio donde colabora José Luis Ibarra Mazari.

Otros nombres que llegaron fueron Francisco Sánchez, Samuel Vera, Alejandro Camacho, Jorge Castillo, y Jennifer de la Fuente, quien ha consolidado el área editorial del periódico.

En el área fotográfica, Rafael Durán, Ulises Ruíz, Mireya Novo, Rodolfo Pérez, y diseñadores como Denisse Hernández.

Modernizarse

Finalmente, dijo que el rumbo será modernizarse, pero defenderá la edición impresa. En lo digital están Carlo y Alan Núñez, quienes de niños corrían por las oficinas de Intolerancia Diario, pero hoy son pilares en el grupo.

“Hoy tenemos el mejor portal digital de Puebla, tanto tenemos el mejor portal digital de Puebla como tecnológicamente, se tiene una empresa de monitorea que es BRIF Media, TVin, que es el gran reto de convertir un canal digital propio independiente, y ahora el lanzamiento formal, el lanzamiento digital de Megalópolis”.

Finalmente, ha llegado Kreacia, como empresa de desarrollo digital a cargo de Alan Núñez, mientras Carlo Núñez estará en Megalópolis, porque el grupo seguirá presente, haciendo escuela con el Instituto Mexicano de Periodismo (IMEP).