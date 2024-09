Luego de una manifestación en la Ciudad de México, frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se mantiene "empantanada" la reapertura de la Junta Federal 33 de Conciliación y Arbitraje de Puebla.

Araceli Rebollar, abogada laborista e integrante de la resistencia, explicó a Intolerancia Diario que las autoridades federales no quieren que se lleve a cabo la reapertura, pero más que nada hay una lucha de egos.

“No se ha concluido nada, cada vez que hay alguna reunión cambian números, tienen otros datos, están como el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, detalló.

Explicó que son 10 mil 70 expedientes que se pretenden repartir, pero las autoridades federales insisten que su acuerdo está excelentemente bien realizado, por lo que no van a modificarlo.

“Lo tienen que hacer, porque al final del día están afectando a miles de personas, las que están esperando las resoluciones, que atenta en contra de sus derechos humanos y seguridad”.

Señaló que funcionarios de la STPS argumentan que se mandarían a Oaxaca más de mil expedientes únicamente para emitir laudos.

“Si es para emitir laudos no hay ningún problema, pero salen que todo el procedimiento de ejecución y amparo, no toca, no quieren ceder”, aseveró.

Explicó que el próximo martes tienen una reunión más en las oficinas de la STPS en la CDMX, luego de que el pasado viernes les fue cancelada una junta, sin embargo, se acudió para manifestarse.

“Cancelan las citas, están en un plan bastante feo”, dijo, al indicar que el gobierno debe velar por los derechos de los desprotegidos, pero en este caso se está dejando afuera a miles de personas que confiaron sus casos.

Indicó que la reunión será con el jefe jurídico de la STPS, quien habría afirmado que ya se iba a hacer un acuerdo, por lo que se dejó presentado un escrito.

Explicó que hay 6 mil 839 expedientes pendientes de dictamen o laudo, en ejecución y amparo, de los cuales una tercera parte o más de 2 mil ya estaban en etapa de ejecución.

“Esos expedientes se dejaron de atender por el presidente, quien nada más llegada de 11 a 2 de la tarde a trabajar, qué tanto se puede avanzar, por eso hay tanto retraso”, dijo.

Finalmente comentó que ya no deben darle vueltas al tema, sobre todo si reconocen que fue un error el cierre, el que se debe resarcir, ante tantos juicios, “que paguen los que se tengan que pagar o se absuelvan lo que se tengan que absolver, pero que se concluyan en Puebla”, dijo finalmente.

A más de dos mes y medio, la STPS, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que entró en vigor la desaparición.

Por lo tanto, los expedientes que estén en instrucción pasarán a Tlaxcala, mientras que, los que estén en ejecución, laudo, dictamen y amparo pasarán a manos de las Juntas homologas del estado de Oaxaca. Los abogados, señalaron que recurrirán a amparos para evitar perder los casos y poder ganar tiempo para la resolución de sus clientes.