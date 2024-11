“Tenemos las pruebas suficientes para sentenciarlos”, aseveró el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal en el tráiler de un documental del feminicidio de Cecilia Monzón, lanzado en la televisión de España.

Después de dos años y medio de ocurrido el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, se emitió en redes sociales de En Portada el tráiler del documental grabado en Puebla.

Se anuncia de este modo el estreno este miércoles 13 de noviembre, informó la hermana de la víctima, Helena Monzón, a través de redes sociales donde detalló que Puebla fue parte del escenario para la grabación del material a cargo del equipo En Portada, del periodista español Joaquín López.

“Cecilia Monzón fue asesinada en México, según la fiscalía, por su expareja, un político local El miércoles hablamos de ella y de la cruzada judicial de @Helena_Monzon contra la impunidad #EPfeminicidio @la2_tve y @rtveplay. Un trabajo de @Xaquin_TVE y @crismchana @rtvenoticias”, resaltan en la promoción.

En una parte del tráiler promocional, llama la atención que el fiscal poblano, afirma que habrá sentencia, debido a que se han presentado las suficientes pruebas en el caso.

Desde que fueron aprehendidos los presuntos feminicidas hace dos años, no se ha otorgado una sentencia, tampoco contra el presunto autor intelectual del crimen, Javier Z, excandidato a gobernador y exsecretario de Gobernación estatal.

Helena Monzón, ha acusado que se ha detenido el proceso en contra de los detenidos, gracias a una estrategia de interponer amparos por todo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), tiene contra Javier Z. dos procesos: uno por violencia familiar y otro por el feminicidio de su expareja sentimental, Cecilia Monzón Pérez.

Cecilia Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente por órdenes de Puebla, Javier Z, con quien procreó un hijo.

Tras indagatorias, la FGE detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier Z, presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier Z y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que sigue abierta la carpeta de investigación en su contra.