Aún están en revisión temas del futuro de los trabajadores de organismos autónomos por extinguirse, así como detalles técnicos e incluso la tutela de la protección de datos personales.

Así lo reconoció la diputada federal Claudia Rivera Vivanco, integrante de la comisión anticorrupción de la Cámara de Diputados, en entrevista a Intolerancia Diario, en la que aseguró que quedará segura la transparencia en México, aunque no hay claridad aún.

Sin embargo, afirmó: “La propuesta de reforma no es como quitar por quitar, sino se ha hecho un análisis profundo, técnico y presupuestal en lo que se va a reformar”.

En tanto, aún nada está definido y hay poca claridad en la reforma que extinguirán a los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), temas que aún se están revisando.

Este miércoles 13 de noviembre se discutirá en la Cámara de Diputados el dictamen en materia de simplificación administrativa, la cual ordenaría la desaparición de los órganos autónomos.

La propuesta, que plantea trasladar funciones de instituciones como el INAI a la administración federal, tema que ha dividido opiniones entre legisladores y defensores de la transparencia.

De acuerdo con el dictamen, precisó que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Asimismo, Claudia Rivera, integrante de la comisión anticorrupción y transparencia de la Cámara de Diputados, al señalar que ya tuvieron mesas de trabajo, afirmó que los trabajadores de los distintos entes, podrán participar en las nuevas áreas en las dependencias federales, aunque no preciso si concursarán o será directo, lo que aún se analiza.

La estrategia, ahorros y trabajo

Dijo la exalcaldesa de Puebla, que es importante entender que la estrategia busca principalmente, que haya mayor eficiencia en el gasto y presupuesto, como son las funciones que desempeñan.

De manera específica sobre el INAI, reconoció que la transparencia es una herramienta en el combate a la corrupción, de la que dijo que se han logrado avances desde el mandato de López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay que soltar esa tarea, ahí entramos todas y todos, en la parte de hacer las estrategias que correspondan en gobiernos locales, estatales y municipales”, dijo.

Recordó que las funciones del INAI serán absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, en anticorrupción y transparencia.

-¿No se corre en riesgo que con estos ahorros, se caiga en la falta de calidad hacia los ciudadanos en el tema de transparencia, que se haga más complicado y trabas para obtener información, por ejemplo?

-Pues se busca que no. La propuesta de estructura orgánica que se está proponiendo lleva la parte de eficientar (sic) el gasto, pero también la parte operativa técnica, que no se pierda la calidad e información que ya se genera y por el contrario, que se fortalezca al vincularse con áreas que busquen la transversalidad.

Afirmó que el tema del INAI no solo es de transparencia y de acceso a la información, sino como herramienta ir a siguientes niveles, como prácticas de buen gobierno, que vigilen las conductas de corrupción.

Juez y parte y sin claridad

-¿No caería el gobierno en ser juez y parte?

-"Ahí lo que se tiene que garantizar es la imparcialidad, los organismos aunque son autónomos siguen manejando recurso federal, el recurso de todos y todas, por lo que están obligados a una rendición de cuentas".

“Ahora, el integrarlos a la Función Pública, es una ampliación que va a tener la dependencia anticorrupción y buen gobierno, cuya herramienta principal es la transparencia”, sostuvo.

-¿Habría gente especialista en los temas de transparencia, por la ley especial en el tema, para que estén en las revisiones de recursos e información de sujetos obligados?

-Si, por supuesto, se busca justamente que sean personas especialistas expertos y expertas en la materia. Lo mismo en todas las reformas que se están realizando, nos importa el conocimiento técnico, la experiencia en la materia y la honorabilidad probada.

“Habrá próximamente una convocatoria con los comisionados actuales del INAI, quienes ya nos hicieron llegar algunas observaciones de lo que se debe cuidar, lo más importante que en esta reestructura debe considerarse”.

-Se ha dicho que la reforma no es clara, que no se sabe bien quien será competente en la información de datos personales en posesión de particulares, se dice que pudiera ser la PROFECO, pero no hay claridad.

-Ahora, estamos terminando la revisión, habrá la mesa de trabajo para las últimas precisiones y modificaciones que pudiera tener el proyecto y este miércoles entremos en las discusiones de la misma.

“Una es la creación y faltan también los reglamentos complementarios que acompañen el funcionamiento de cada una de las personas que integren cada una de las nuevas áreas”.

-¿La tutela de la protección de datos personales si va a pasar a PROFECO (Procuraduría Federal de Protección al Consumidor)?

-Ahora lo estaremos discutiendo como va a quedar esta parte, la preciso en cuanto tenga la información.

-¿Va a seguir operando la plataforma nacional de transparencia, tanto para que sujetos obligados suban la información, como para que ciudadanos hagan solicitudes?

-Esto que ya se ha logrado avanzar, se busca que no se pierda, sino por el contrario, que continue y se fortalezca,

-¿Que se siga aprovechando la tecnología?

-Eso va a ser muy importante, de hecho parte de la reforma va a venir acompañada del uso de la tecnología para eficientar (sic) recursos humano y financiero, y sea más oportuno con la relación y cercanía a la ciudadanía.

-¿Que acciones concretas se prevén para proteger los derechos de los trabajadores ante las extinciones de los organismos que se ve son inminentes?

Deben estar seguros que no se van a violentar sus derechos laborales, van a continuarlos, podrán también ser susceptibles de continuar en las nuevas instancias, de incorporarse ahí, quienes cubran los requisitos de experiencia, conocimiento técnico y compromiso como servidores públicos.

El magro ahorro y derechos laborales

-¿Cuánto es el ahorro que ya tienen previsto?

Se estima que el presupuesto total otorgado de 5 mil millones de pesos

-¿Parece mucho? Porque si lo comparamos con la elección del Poder Judicial son 13 mil millones de pesos, no parece mucho.

-Los organismos autónomos han recibido más de 32 mil 313 millones de pesos desde su creación hasta 2024.

Sin embargo, la legisladora federal no especificó cuántos años ante la variación de los organismos.

-¿Hay problema de que los titulares tenían sueldos altos, como en el Poder Judicial?

-No tengo ahorita el dato, pero es otra de las tareas regulatorias.

-¿Los trabajadores de los organismos, van a concursar o pasarán directamente a las nuevas áreas en las dependencias que absorberán los nuevos organismos?

-Bueno, ya veremos como va a quedar esto en la parte normativa del funcionamiento de cada una de as dependencias y como se van a ir haciendo las renovaciones.

Insisto, no solo están garantizados los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de cada organismo, sino que podrán participar y levantar la mano en su incorporación en las nuevas entidades.