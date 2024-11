La empresa privada Agua de Puebla para Todos, no ha cumplido ni al 50% las obras de infraestructura que debió realizar en sus primeros diez años, lo que ha implicado en un mal servicio a miles de ciudadanos.

Así lo aseveró en entrevista a Intolerancia Diario, el exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y especialista en el tema hídrico, Francisco Castillo Montemayor.

Luego de la comparecencia ante diputados locales de los directores del SOAPAP y de la empresa privada, Gustavo Gaytán y Héctor Durán, respectivamente, Castillo Montemayor, señaló que el servicio prestado es malo, pero se es un “negociazo”.

A grandes rasgos, la privatización del agua desde hace una década no ha servido a los poblanos, ni siquiera para pagar la deuda que arrastra el SOAPAP, la que se sigue pagando en su mayoría con recursos del erario, sentenció.

Inversiones y ganancias



Resaltó Castillo Montemayor que en cuanto a la inversión de 3 mil 668 millones de pesos que ha hecho Agua de Puebla, es más bajo, debido a que era lo que se habían comprometido en invertir en cinco años,

Explicó que al no cumplir, les dieron otros cinco años más para hacerlo, pero ya van diez años y no los completan. “No hace ninguna gracia, lo que se ha invertido”, dijo.

Resaltó que la empresa perteneciente a Concesiones Integrales, hablan de los gastos de mil 700 millones de pesos al año.

“Les va bien, aunque no han logrado los ingresos que decían, a estas alturas deberían de tener de acuerdo al flujo financiero que firmaron el convenio decían proyecciones de ingresos de 5 mil millones de pesos”, sostuvo.

Indicó que ahora la concesionaria debe estar recaudando la mitad de lo que proyectó hace diez años, debido a que la gente no les paga por la mala calidad en el servicio,

“Han de andar arriba de 2 mil 500 millones de pesos (anuales)”, dijo, al resaltar que aún así les debe quedar una buena ganancia.

Agua sucia



Agua de Puebla para Todos, presume los trabajos de dos plantas potabilizadoras, sin embargo, no se está cumpliendo con el saneamiento según las normas oficiales.

“Lo que me preocupa es que dicen que tienen una planta potabilizadora, pero debieron haber recibido dos, una en San Felipe Hueyotlipan con capacidad de saneamiento de 3 mil litros por segundo y al menos yo la deje con una capacidad de 180 y la otra que estaba junto a la caseta de la autopista Atlixco, la que tumbaron para construir una lateral para dar salida a Lomas de Angelópolis”, recordó.

Por lo tanto, explicó que Agua de Puebla construyó una, pero ya había dos plantas de tratamiento.

“Ahora, dicen que van a construir otras dos, dicen que la las construyeron pero todavía no las terminan”, añadió.

Desmintió a Agua de Puebla, luego de que la empresa refirió que finalmente se va cumplir con el saneamiento hasta 2027, mientras le dieron mantenimiento a las cuatro macroplantas.

“Eso no es cierto, jamás van a poder cumplir , porque las plantas que tienen son de tratamiento primario. Para poder cumplir con la norma 001 necesitan construir un tratamiento secundario y terciario”, explicó.

“Según algunos documentos que han presentado, las plantas ya con tratamiento secundario y terciario las terminarán hasta el 2031, hasta ese año tendrían la posibilidad de cumplir”, sostuvo Castillo Montemayor.

“Mientras siguen cobrando el saneamiento sin darlo, hacen que pase una parte de agua por las plantas, pero no quiere decir que se cumple con la norma, solo con uno primario”, insistió.

“En este momento ya se debería estar cumpliendo una norma que estableció el estudio de clasificación del río en 2011, lo que firmaron que cumplirían, pero no lo están haciendo”.

Sin agua

Tras los números presentados por el SOAPAP y la empresa privada, afirmó Francisco Castillo, que se ha disminuido la cantidad de agua para dar servicio a la ciudad de Puebla en los últimos años, a pesar de todo lo que se prometió.

Explicó que el organismo descentralizado y la negociación, dicen que están produciendo 119 millones de metros cúbicos al año.

Sin embargo, el informe firmado por Gustavo Gaytán, señala que en 2019 estaban produciendo 124 millones de m3 al año; en 2021, producían 136 millones de m3 en el mismo lapso.

Sin embargo, ahora en 2024, dicen que producen 119 millones de m3 anuales. “Le dieron un bajón muy fuerte de 17 millones de m3, lo que quiere decir que se está reduciendo la cantidad de agua con el que dan servicio a la ciudad. O es eso o no coinciden muchos datos que dan, en lugar de mejorar se está empeorando”, indicó tras el análisis.

“En cuanto a los servicio que dicen que ya hay 900 colonias que les dan cuatro días a la semana agua, lo que se debe verificar”.

-¿Cómo califica los diez años de trabajo de Agua de Puebla?

-En cuanto al servicio es malo, porque ya debería haber servicio de manera continua.

Detalló que según las cifras declaradas en 2021, se abastecía con 4 mil 220 litros por segundo, que son 136 millones de m3 al año, con lo que alcanzaría para todos los ciudadanos sin problema.

“Según sus informes, dicen que dotan 200 litros por persona al día, es una cantidad excelente. Que ellos pudieran dar eso por persona al día, en lugar de estar dando cuatro días a la semana, deberían estar dando el servicio diario”, dijo.

“Una persona vive con 100 litros al día, con eso satisface dus necesidades, la pregunta es porque no llega a las casas”.

-¿Por qué no lo dan?

-Porque no controlan el agua, porque no controlan las presiones, porque no manejan bien la infraestructura.

“No habría protestas, todo el mundo estaría encantado de la vida. Les importaría muy poco que fuera una empresa privada, que no fuera de gobierno, pero como eso que están diciendo no es cierto, la gente está inconforme, está molesta”, añadió.

“Para ellos es un negociazo tremendo, aunque les pagaran el 50% de los usuarios, hasta el gobierno federal les regresa dinero para que se destinen a obras, además de que da cantidades adicionales”, finalizó.

La deuda



En cuanto a la añeja deuda del SOAPAP, recordó que el exgobernador Rafael Moreno Valle, dijo que se iba a privatizar el agua porque ya no quería pagar de recursos del gobierno.

“Lo privatizan y lo primero que hacen es quedarse con la deuda, entregan limpio sin ningún crédito”, explicó.

Entonces Agua de Puebla ofreció que con una contraprestación de 5 por ciento de sus ingresos se iba a seguir pagando la deuda, lo que proyectaban hasta en 200 millones de pesos anuales.

“Pero resulta que ni saca los ingresos, ni les da 200 millones, pero como cobran muy poco, entregan de entre 60 a 80 millones de pesos cada año, entonces Soapap al no tener dinero, el gobierno estatal tiene que pagar el resto de la deuda vieja”, explicó.

“De acuerdo a las proyecciones que hizo, se deberían estar cubriendo la deuda con las tarifas autorizadas de más del 40%, pero han aumentado más del 50 por ciento y no se paga todo al endeudamiento”, dijo finalmente al referir que no ha servido ni para eso la privatización del servicio a lo largo de 10 años.