Migrantes mexicanos en Estados Unidos, podrían perder pensiones de más de mil dólares mensuales, en caso de ser deportados, alertó el líder de la Casa del Migrante en Los Ángeles, California, Carlos Orea.

En entrevista el líder y activista poblano radicado en dicho estado de la unión americana, indicó que los deportados, aunque perderían salarios de hasta 20 dólares la hora como mínimo, en Puebla podrían adaptarse ya que el costo de los insumos y la vivienda no es tan alto.

Perderán pensiones

Recordó que millones de personas han laborado en EEUU hasta por más de 30 años en gran parte de los casos, quienes están en riesgo por su estatus migratorio.

“Lamentablemente muchos de ellos no lograron legalizarse, pero ahora con las deportaciones es un juego sucio del gobierno de EEUU, de querer deshacerse de estas personas, gran parte que ya llegó a edad de pensión”, dijo.

Comentó que muchos tienen acumulados millones de dólares en la unión americana, los que no pueden reclamar por no tener la residencia legal, que es lo único que se acepta para que reciban su pensión que alcanza de mil a mil 500 dólares mensuales.

“Por las leyes que han ido cambiando, no hay oportunidad que esa gente que pudiera ser deportada, no tiene documentos y no tiene acceso a la pensión”, añadió.

Por lo tanto, indicó que a través de la cancillería, embajada o consulados, se les debe dar apoyo legal, además de que se pudiera demandar al gobierno estadounidense.

“Si los van a deportar, pues que los deporten con su dinero que ya pagaron, dinero legalmente acumulado a través de pagar impuestos y en planes médicos. De deportarlos EEUU se quedaría ese dinero robándoselo”, explicó.

El regreso

Recordó que la gran mayoría de paisanos que llevan muchos años en EEUU tiene un patrimonio o casa en Puebla, por lo que por lo menos tendrían a dónde llegar.

Detalló que aunque puede ser variable por su estatus migratorio ilegal, un paisano gana hasta 20 dólares por hora, alrededor de 400 pesos, por el tipo de cambio.

“En California está carísimo, el costo de vida es muy alto, la economía de EEUU está sufriendo, los costos de productos básicos están por las nubes”, dijo.

Dio por ejemplo que un a docena de huevos llega a costar alrededor de 13 dólares o alrededor de 260 pesos, cuando un kilo con 16 huevos en México llega a costar 50 pesos, apenas 2 dólares 50 centavos.

“Una libra de carne sale en 8 o 10 dólares, o sea que la economía e inflación en EEUU es muy alta, por eso la vivienda por ejemplo, muchos de los paisanos que llegan o están establecidos, tienen que vivir cuatro a seis personas para poder suplir los gastos solo de casa”, añadió.

“Pudiera ser opción, porque la mayoría de personas que vayan en retorno, tienen vivienda, familia y una casa en Puebla. No tienen que llegar a pagar esos precios tan altos de EEUU, no se puede comparar el costo de vivienda, por ejemplo”, finalizó.