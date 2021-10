Consentidos de varias generaciones, la banda británica de rock The Rolling Stones, está presentando edición de lujo de sus más exitosas producciones musicales y dentro de las sorpresas, se encuentra el track inédito “Living In The Heart Of Love”.

El lanzamiento oficial será este 22 de octubre, mientras que el sencillo, ya suena en todas las plataformas digitales.

De las ediciones de lujo

Los Rolling Stones para complacer a sus fans, lanzan las ediciones de lujo ampliadas del 40 aniversario de su álbum de 1981, que encabeza las listas de éxitos, multiplatino, Tattoo You, a través de su disquera Universal Music. El lanzamiento oficial es este viernes 22 de octubre, acompañado por no menos de nueve tracks inéditos.

El primer track es 'Living In The Heart Of Love” y está disponible en todos los servicios digitales, y Tattoo You (40th Anniversary Edition). El anuncio llega 40 años después de la semana desde que el célebre álbum fue lanzado por primera vez el 24 de agosto de 1981, mientras las leyendas del rock 'n' roll se preparan para regresar a la carretera con 13 nuevas fechas en la gira No Filter en los Estados Unidos.

La apuesta por las nuevas ediciones de Tattoo You es alta entre los devotos de los Stones y los nuevos admiradores por igual.

La remasterización del 40 aniversario del álbum original de 11 pistas incluye favoritos perdurables como 'Hang Fire', 'Waiting On A Friend' (que muestra al gigante del saxofón de jazz Sonny Rollins) y, por supuesto, la pista de apertura que ha sido una firma de la banda desde entonces, 'Start Me Up'. Los formatos de lujo también incluirán Lost & Found: Rarities y Still Life: Wembley Stadium 1982.

Por su parte el disco Lost & Found contiene no menos de nueve canciones del período del lanzamiento original del álbum, recién completado y mejorado con voces y guitarras adicionales de la banda.

Entre estos, 'Living In The Heart Of Love' es un ensayo de rock por excelencia de los Stones con todo el grupo en plena forma, con toques de guitarra prominentes y finos detalles de piano.

Otros aspectos destacados de Lost & Found incluyen una versión espectacular de 'Shame, Shame, Shame', grabada por primera vez en 1963 por uno de los héroes del blues de la banda, Jimmy Reed; su lectura de la joya del alma de Dobie Gray 'Drift Away'; y una fascinante versión con tintes reggae de "Start Me Up".

Still Life: Wembley Stadium 1982 es un recuerdo imperdible del concierto de la banda en Londres en junio de ese año en la gira Tattoo You. El poderoso set de 26 pistas está repleto de mega-éxitos de los Stones, que incluyen una apertura "Under My Thumb" y grandes éxitos de todos los tiempos como "Let's Spend The Night Together", "Honky Tonk Women" y "Brown Sugar".

El programa de Wembley tiene versiones de The Temptations: "Just My Imagination", "Twenty Flight Rock" de Eddie Cochran, "Going To A Go Go" de Miracles y "Chantilly Lace" de los primeros rock 'n' roller de Big Bopper. También incluye entsayos en vivo para temas del entonces nuevo Tattoo You, como "Start Me Up", "Neighbors", "Little T&A" y "Hang Fire".

Tattoo You (40th Anniversary Edition) de Universal Music sigue a la reedición de 2020 de la histórica Goats Head Soup de los Stones en 1973, que llevó el álbum al número 1 en el Reino Unido.

Sorprendentemente, ésta marcó la segunda vez que su catálogo incomparable había producido dos veces un éxito en las listas de éxitos del Reino Unido, después de la edición de lujo de 2010 de su clásico Exile On Main St.

En su primer lanzamiento, Tattoo You, producido por los Glimmer Twins con el productor asociado Chris Kimsey, encabezó las listas en los EE. UU. (donde alcanzó el cuádruple platino), Canadá, Australia y en gran parte de Europa, con premios de oro y platino en todo el mundo.