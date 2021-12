Consentido de varias generaciones, llega a Puebla en concierto con lo mejor de su música Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, quien ofrecerá lo mejor de sus éxitos, en un gran espectáculo este viernes 10 de diciembre a las 21:00 horas, teniendo como sede el Auditorio GNP.

Del Buki

Marco Antonio Solís mejor conocido en el medio artístico como “El Buki”, nombre de la agrupación que lo vio nacer y lo lanzo a la fama, nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales Michoacán.

Actualmente tiene más de 40 años de trayectoria, en los cuales además de cantar, sus composiciones son de las más solicitadas por sus compañeros artistas.

Marco Antonio Solís, formó su primer grupo a los 12 años de edad, “Los Hermanitos Solis” donde estaba su primo Joel.

A mediados de los 70’s, constituye a “Los Bukis”, uno de los grupos que marco época en México, sin embargo, a principios de los 90`s, este grupo se desintegra y Marco Antonio Solís continúa su carrera como solista.

En su faceta como intérprete, ha redefinido la dirección de la música hispana a lo largo de todo el mundo. En su faceta como compositor, sus canciones son y han sido parte del repertorio de reconocidos intérpretes, sin importar el género musical.

Los temas de Marco Antonio Solís, se han escuchado en ranchero, cumbia, salsa, merengue, bolero, duranguense y hasta reggaetón, demostrando con ello que la música no tiene fronteras.

Otro ejemplo de esto son los duetos y colaboraciones que ha realizado con artistas el creador de éxitos como Tú cárcel, La venia bendita, Si no te hubieras ido entre muchos otros.

Del show

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, donde el intérprete estará acompañado en el escenario de sus músicos, coristas y bailarinas, recordando que “El Buki”, siempre ofrece en sus espectáculos grandes producciones donde no pueden faltar los juegos de luces, pantallas, cambios de vestuario entre otras cosas.

Del repertorio, se espera escuchar la mayoría de sus grandes éxitos que lo han consagrado en estos años.

Así los presentes disfrutarán de canciones como: La venia bendita, Más que tu amigo, Tu cárcel, Si no te hubieras ido, Tres semanas, De mil amores, El perdedor, Pero te vas a arrepentir, Sigue sin mí, O me voy o te vas, A dónde vamos a parar, Casas de cartón, Mi fantasía, Necesito una compañera.

Y ahora te vas, Cómo fui a enamorarme de ti, Chiquilla bonita, Morenita, Contra viento y marea, Que pena me das, Amor en silencio, El peor de mis fracasos, Se va muriendo mi alma, Dónde estará mi primavera, Si te pudiera mentir, No puedo olvidarla, Nada que me recuerde a ti, entre otras muchas canciones; en una mezcla perfecta de baladas y rítmicas.

“El Buki", es todo un espectáculo, ya que además de poder escuchar sus canciones la mayoría éxitos dentro y fuera de nuestro país, en el escenario hará gala de los instrumentos que sabe tocar, de sus “pasitos de baile”, de sus bailarinas, músicos y más, así como sorpresas que tiene para cada concierto.