La artista internacional Selena Gomez se asocia con Univision para producir su primera serie documental en español bajo el nombre de “Mi Vecino, el Cartel”, basada en hechos reales, estará disponible exclusivamente en el nuevo servicio streaming que lanzará esta cadena en el 2022.

De la serie y la unión

Importante decir que es la primera vez que Selena Gomez realiza una producción en español como productora ejecutiva y es ejemplo concreto del compromiso de Univision de ofrecer el mejor contenido en español e invertir en creadoras latinas.

De esta manera, la principal empresa de contenido y medios en español en Estados Unidos, anuncia el acuerdo con la influyente actriz, cantautora y productora ejecutiva Selena Gomez para producir la serie “Mi Vecino, el Cartel” con su compañía July Moon Productions, y en alianza con Blackfin (una empresa eOne).

La serie cubre un crimen real y cuenta la compleja y sorprendente historia del asesinato que conmocionó a una tranquila ciudad en Texas y que lanzó una investigación internacional que duró varios años.

El documental estará disponible exclusivamente en la nueva plataforma global de streaming de Univision que será lanzada en 2022.

“Mi Vecino, el Cartel” cuenta la historia del asesinato a sangre fría de Juan Guerrero Chapa, ex abogado del cartel que colaboraba a alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, la subsecuente investigación y el juicio.

La serie documental consta de tres partes y explora cómo el asesinato reveló los tentáculos de los carteles mexicanos en Estados Unidos, así como el choque entre la suntuosa vida de Southlake, Texas y el oscuro mundo de los carteles de la droga, que conmocionó a la ciudad.

Gracias a un acceso sin precedente al fiscal encargado, extensos archivos del caso y entrevistas, la serie revela un drama familiar que involucra a los padres, riñas familiares y sed de venganza, además de los detalles que siguen apareciendo hasta hoy, ya que la búsqueda por justicia continúa.

Las declaraciones

“A medida que construimos la plataforma más grande de streaming en español del mundo, un servicio indispensable para la audiencia, una de nuestras principales prioridades es ofrecer voces e historias diversas, e invertir en latinas creadoras de historias”, dijo Rodrigo Mazón, Executive Vice President, General Manager SVOD en Univision, quien resaltó estar orgulloso de dar la bienvenida a Selena Gomez a la cartera de reconocidos creadores internacionales, los cuales contribuirán a la creación de contenido culturalmente relevante.

Por su parre Selena Gomez ha usado su influencia y alcance para informar sobre temas de interés para los latinos en Estados Unidos y como productora ejecutiva de la serie, ayuda a forjar esta singular historia destacando su complejidad moral y la importancia de la cultura y la familia en ambos lados de la frontera.

“Soy fanática de las series sobre crímenes reales y el caso del homicidio de Juan Guerrero Chapa me interesó inmediatamente. No solo tuvo lugar cerca de donde crecí en Texas, sino que es una historia como ninguna, por lo que es importante develar todo lo que escondía su doble vida”.

De la artista

Selena Gomez es una cantautora, actriz, productora, filántropa, directora, diseñadora, bailarina y empresaria estadounidense.

Inició su carrera como actriz a los 10 años en la serie infantil “Barney & Friends”. También participó en series y películas como Spy Kids 3, Walker, Texas Ranger: Trial by Fire, Brain Zapped.

En el 2006 se integra a series de Disney Channel como Zack and Cody, Hanna Montana y al año siguiente protagoniza la serie Wizards of Waverly Place la cual le otorgó varios premios. Algunas de sus cintas: Another Cinderella Story, Princess Protection, Wizards of Waverly Place: The Movie, además en 2008 debutó como actriz de voz en Dr. Seuss Horton Hears, a Who! luego llegó Hotel Transylvania.

En la música, formó una banda llamada Selena Gomez & the Scene, en 2009 le publicaron su primer álbum. En 2013 se publicó su primer álbum como solista “Stars Dance”, su sencillo Come & Get il alcanzó las listas del Billboard, lo que dio pie a su gira. Ha vendido más de 6.7 millones de álbumes en todo el mundo.

Además, se ha dedicado a la filantropía, en 2009 UNICEF, la convirtió en la embajadora más joven de la historia.

También la empresaria lanzó su línea de ropa “Dream Out Loud”, un perfume con su nombre y una línea de cosméticos. Ha sido imagen de marcas como Adidas, Label, Pantene, Coca Cola, Puma.