México amaneció este 8 de febrero con la noticia de que el cineasta Guillermo del Toro y su película "El Callejón de las Almas perdidas" ("Nightmare Alley") fueron nominados por el jurado de La Academia en cuatro categorías en los Premios Oscar 2022.

"El callejón de las almas perdidas" competirá en las siguientes categorías el próximo 27 de marzo:

Diseño de vestuario

Cinematografía

Diseño de producción

Mejor película

Para evitar "chocar" con los Juegos Olímpicos de Invierno que actualmente se están celebrando en Beijing, China, la ceremonia de los Premios Oscar 2022 será el 27 de marzo.

La edición número 94 se realizará el próximo en Los Ángeles, California, en medio de la pandemia por coronavirus, hecho que ya puso de cabeza a Hollywood el año pasado.

Guillermo del Toro, destacado director de cine mexicano, tendrá la posibilidad nuevamente de alzarse con la estatuilla dorada como ya sucedió en el 2018 cuando conquistó las dos categorías más importantes categorías gracias a su película “La forma del agua”.

En Mejor Película, la cinta de Guillermo Del Toro se medirá contra producciones altamente aclamadas por la crítica como "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "The Power of the Dog" y "West Side Story".

¿De qué trata "El callejón de las almas perdidas"?

Un ambicioso trabajador de una feria ambulante con el talento de manipular a la gente, se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él, para caer en un juego falsas verdades o verdades a medias que pondrán al protagonista al borde de la locura.

La cinta se puede ver tanto a color como en blanco y negro; sin embargo, el propio Guillermo Del Toro recomendó ver la cinta en blanco y negro.

El director tapatío compartió en un conservatorio que en la trama se desarrollan aspectos como la avaricia, la sexualidad y el engaño.

"El callejón de las almas perdidas" es protagonizada también por Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman y Richard Jenkins, entre otros.