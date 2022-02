Con su banda completa y muchas ganas de volver a los escenarios, tras las pausas involuntarias e intermitentes que ha dejado la pandemia, el cantautor Édgar Oceransky regresa este jueves 17 de febrero al Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) de Puebla, para un concierto que promete ser muy intenso.

En esta cita con los poblanos en el recinto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), también presenta su producción Aquí Estoy 20 Años, que es la reedición de su primer disco, que fue publicado hace dos décadas, ahora con duetos con “12 artistas diferentes, para cada una de las canciones, cada uno tiene su motivo, para estar en este disco”, según sus propias palabras.

El concierto de Oceransky en Puebla es apenas un mes antes de la presentación que tendrá, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 16 de marzo.

Con esta cita en Puebla, del próximo jueves 17 de febrero a las 20:20 horas, Oceransky vuelve al recinto del CCU, en donde en octubre de 2019 se presentó con Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, en el concierto “CantautorEs”.

La presentación de este jueves tiene el ingrediente especial de una espera larga, desde la última presentación de Édgar con todo su banda para los poblanos.

“Tenemos muchas ganas de cantar. El regreso a los escenarios, con toda mi banda, tengo que aprovecharlo para complacer de la mejor manera al público que me ha estado esperando durante mucho tiempo, que regresemos a dar conciertos en vivo. Son conciertos largos, que tenemos programados para dos horas y media.

“Como siempre ha sido, porque yo disfruto mucho el escenario. Sí traigo muchas de las canciones de Estoy Aquí 20 Años, pero también tengo canciones de todos los demás discos.

“El concierto está pensado justo para que la gente cante. A mí me gusta que quien va a un concierto mío lo disfrute, porque yo cuando voy al concierto de otra persona, me gusta disfrutarlo”, dijo la semana pasada en conferencia de prensa en la Angelópolis.

La cita en el Auditorio del CCU es a las 20:30 horas de este jueves 17 de febrero. Los boletos están en las taquillas del recinto de la BUAP y en eticket.mx, que desde el pasado 10 de febrero y hasta el 16, ofrece descuento de 20 por ciento en las localidades que aún están disponibles.

La nueva producción y la mirada al retrovisor

A finales de enero, Oceransky lanzó en todas las plataformas su disco Estoy Aquí 20 Años, un disco lleno de nostalgia, pero también muy innovador, que reedita, ahora con duetos con un abanico extraordinario de artistas, las 12 canciones de su primera producción, grabada hace dos décadas.

Lo acompañan Pablo Milanés, Francisco Céspedes, David Summers, Beny Ibarra, Ana Cirré, Mario Domm, Benny, Los Claxóns, El Gran Silencio, Luis Enrique, Elefante, Ale Zéguer, Covi Quintana y Alejandro Lerner.

En una entrevista en junio pasado, el cantautor describió los ecos de la carrera y las reflexiones, cuando mira al pasado de una carrera que está ya en casi tres décadas.

-20 años del primer disco, supongo que un poco más de carrera, ¿cuántos años de carrera ya?

-Mira, yo cuento mi carrera desde que entré a cantar a “El Sapo Cancionero”, en el 93. Estamos hablando de casi 28 años, van a ser ahora en julio.

-Cuando miras al retrovisor, aquel Oceransky con el pelo largo, con su guitarra solamente, dejando la carrera de psicología en la universidad y dándose cuenta que lo que quiere es ser cantautor, ¿qué miras en el retrovisor de estos 28 años?

-Pues, creo que agradezco mucho la inocencia de ese primer impulso, primero que me llevó a agarrar la guitarra cuando estaba en la secundaria, después a formar mi primera banda de rock cuando estaba en la prepa y después a entrar a este lugar de “El Sapo Cancionero”, como para jugar los fines de semana, mientras yo estaba en la universidad.

“Esa inocencia de no pretender ser un artista reconocido y así, me fue llevando poco a poco y con gusto al lugar que me tenía la vida preparado, si hubiera sido un poquito más consciente, ese muchacho no hubiera dejado la universidad, se hubiera quedado ahí, probablemente hubiera sido muy feliz, pero no hubiera tenido la capacidad de afectar a tantas personas como he podido hacerlo con la música, entonces yo le agradezco a ese muchacho su inocencia”.