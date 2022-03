El artista internacional Marc Anthony, está celebrando 30 años de carrera y éxitos, y para festejar, lanza su primer álbum post pandemia bajo el título de “PA´LLA VOY”.

El tercer sencillo de salida de este nuevo material es “Nada de Nada” y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Como parte de la promoción de este nuevo material, el intérprete ofrecerá dos shows en el Palacio de los Deportes este 11 y 12 de marzo.

De su nuevo disco y sencillo

“PA´LLA VOY”, es el nuevo disco del cantante y actor Marc Anthony quien cambia una vez más las reglas del juego para ofrecer siempre sorpresas a su público.

Recordando su debut en enero de 1993 con “Otra Nota” donde hace una colaboración con el productor Sergio George, Marc transforma el sonido de la salsa dándole su propio toque a cada interpretación.

Ahora con su nueva producción, los dos creadores, ofrecen un álbum refrescante, innovador y a la vez comercial, donde el artista internacional demuestra una vez más, porque está en la cima de su carrera.

“PA´LLA VOY”, tiene 9 canciones: Yo le mentí, No se quita, Nada de nada, Amor no tiene sexo, Mala, Gimme Some More, El que te amaba, Si fuera fácil y la canción que da nombre al material.

En cuanto a los sencillos lanzados el primero fue “Pa´lla Voy” nombre también del álbum, este salió en agosto del 2021 y rápidamente se colocó en un éxito mundial.

Ahora con el tercer corte “Nada de Nada”, se estrena también el álbum, esta canción es un track escrito por el equipo de hermanos venezolanos San Luis, (Santiago y Luigi Castillo), producido por la figura que definió la carrera de Marc, Sergio George y por primera vez en un proyecto del artista, como productor asociado esta Motiff.

Respecto al video de más de 4 minutos, “Nada de Nada” este tiene un ambiente retro, por lo que es blanco y negro, está dirigido por Jay Martin quien anteriormente ha trabajado con grandes como Kelly Clarkson, Nas, Tiesto, Zedd entre otros.

Ahora ofrece este trabajo en una historia de amor tras bastidores con la energía explosiva de Marc que transporta a un viaje en el tiempo y a las grandes bandas con referencia de la década de los años 40´s, todo con ese toque y ambiente vintage de club nocturno al estilo Casablanca.

Del artista

Marco Antonio Muñiz Rivera mejor conocido por su nombre artístico como "Marc Anthony", nació el 16 de septiembre de 1968, es cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, tropical y el pop.

El intérprete ha logrado colocar más de 20 canciones como número uno en las listas de la revista Billboard.

La canción Vivir mi vida cuenta con más de 736 millones de reproducciones en YouTube. Este sencillo marcó un parteaguas en su carrera, a unas horas del estreno ya era número uno en radio y listas de iTunes.

Entre su repertorio que va desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, tropical y el pop; destacan los temas: Valió la pena, Vivir mi vida, I need to know, You sang to me, Ahora quién, Tu amor me hace bien, Te conozco bien, Y hubo alguien, Se me sigue olvidando, Flor pálida, Y cómo es él, Que precio tiene el cielo, A quien quiero mentirle, When the nigth is over, My baby you, La copa rota, Hipocresía, Cambio de piel, El cantante; por citar unos temas.

El artista está considerado como uno de los más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

Ha sido reconocido con innumerables certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), tiene más de 30 éxitos en las listas de Billboard y más de 7.1 mil millones de vistas en YouTube.