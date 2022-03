Continuando con la preparación de lo que será su nuevo disco, la cantautora y productora Julieta Venegas, está lanzando un adelanto del mismo, presentando el primer sencillo de este material.

De esta manera lanzó la canción “Mismo Amor”, la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

De su nuevo disco y sencillo

Dando un adelanto de su nuevo disco, Julieta Venegas, ofrece el sencillo “Mismo Amor”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip filmado por las creadoras (y hermanas) Anita y Lola Piñero, cuya idea principal juega con los simbolismos para plantear un conflicto dentro de una canción.

El video muestra a Julieta y a bailarines escenificando una relación (de cualquier tipo) que se encuentra en la cuerda floja, acentuando una serie de contradicciones, "se dice algo, pero se demuestra otra cosa, querer estar, pero no saber hacerlo, algo que te impide estar con esa persona, pero la realidad es que no está funcionando. Es la tensión que puede existir, pero no es necesariamente en una relación de pareja".

La canción fue parte de todo un proceso, que viene de la mano del cantautor y productor chileno Álex Anwandter, exlíder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años y masterizado en los estudios The Mastering Palace de Nueva York por Dave Kutch (Billie Elish, The Weeknd, Karol G).

De esta manera, "Mismo Amor" es la canción que encamina al nuevo disco y que fue presentada en vivo durante su actuación en el Festival Vive Latino en México; así como en la serie conciertos que tendrá en España, Costa Rica, Colombia y USA, como parte de "Vernos Tour".

De su Tour

En cuanto a las plazas que estará visitando Julieta Venegas en la primera parte de su tour son las siguientes: En marzo estará el 23 en Madrid España, también visitará Valencia el 24, Sevilla el 26, San Sebastián el 28, Barcelona el 30.

También estará en Andorra el primero de abril y en Zaragoza el día dos de abril. El 30 de abril estará en el Festival PicNic de Costa Rica y en mayo el día 6 visitará Bogotá Colombia posteriormente Medellín, para regresar a España en septiembre al Festival Brillante y en diciembre llegará a Los Ángeles.

De su trayectoria

Julieta Vengas es cantautora, músico, activista, actriz, multiinstrumentista, (piano, acordeón, guitarra entre otros).

Su carrera y estilo peculiar interpretativo la lleva a ser una de las cantantes latinas más reconocidas y queridas de varias generaciones.

En sus inicios, fue integrante de la banda mexicana de Ska y Reggae “Tijuana No!” donde compuso la canción “Pobre de ti” junto con Alex Zúñiga. Sin embargo, su estilo la llevan a 1996 donde comienza su carrera como solista apoyada por la banda Café Tacvba.

Un año después consigue su primer contrato discográfico para la BMG/Ariola lanzando su álbum debut “Aquí”, obteniendo buenos comentarios y críticas, así como también el reconocimiento de la gente.

Otros de sus discos de estudio son: Sí, Limón y Sal, Otra cosa, Los momentos, Algo sucede. También cuenta con discos recopilatorios como “Realmente lo Mejor”, un disco en vivo “MTV Unplugged” en el 2008 y un disco conceptual como lo es “La Enamorada”.

Ha vendido más de 25 millones de discos a nivel mundial, obteniendo certificados de oro y platino en países como México, USA, Italia, Argentina, Brasil y España.

A lo largo de su carrera ha ganado 2 premios Grammy y 10 premios Grammy Latinos, también tiene 2 Billboard Music Award, 7 Premios MTV entre otros.

Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por el UNICEF en México y también Embajadora de Buena Voluntad por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica (COMMCA).

Entre sus canciones más sonadas están: Lento, Andar conmigo, Limón y Sal, El presente, Me voy, Bien o mal, Oleada, Dos soledades, Esta vez, De mis pasos, Algo está cambiando, Eres para mí, Mis muertos entre otras.