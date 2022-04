A tan solo 23 días que arranque la Feria de Puebla 2022, ya está todo listo para que cientos de locales y turistas, disfruten de esta atracción de tradición.

Este año, la Feria de Puebla 2022 será del 28 de abril al 15 de mayo, con una entrada general de 50 pesos. Niños menores de un metro, adultos mayores y personas con discapacidad, entrada libre.

Si bien es cierto que el Palenque y el Teatro del Pueblo, son dos de las atracciones más fuertes siempre de una feria, también están presentes otras actividades que gustan a chicos y grandes.

Aemás de los conciertos, habrá diferentes zonas de exposiciones, un show de patinaje, circo, juegos mecánicos, espectáculo de drones por mencionar algunas.

En cuanto al horario, será de 12 horas hasta 10 de la noche entre semana y los fines de semana, así como días festivos de 11 de la mañana a 12 de la noche.

Lo que habrá en el Teatro del Pueblo

A diferencia de un Palenque austero que se verá este año, el Teatro del Pueblo, también conocido como Foro Artístico, este año su edición es de lujo y muy bien nivelada para todos los gustos y edades.

La capacidad de aforo para el Teatro del Pueblo es de 50 mil personas, sin embargo, el aforo tendrá un cupo limitado que se señalará cada día.

Respecto a los artistas que desfilarán en este recinto, donde los presentes disfrutarán del concierto gratis, ya que esta atracción se incluye en su boleto de entrada.

De esta manera el concierto inicial lo abre el día 28 de abril Marc Anthony, el cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, tropical y el pop, sin duda es el plato fuerte no solo del Teatro del Pueblo, sino de la Feria de Puebla 2022 en sí.

De esta manera la noche de su presentación, no faltarán clásicos de su repertorio como: Valió la pena, Vivir mi vida, Ahora quién, Y cómo es él, A quien quiero mentirle, When the nigth is over, My baby you, La copa rota, Hipocresía, así como lo más reciente de su álbum “Pa´Lla Voy”.

Al día siguiente (29 de abril), llega Moderatto, la legendaria agrupación conformada por Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohím, quienes además de tener sus propias canciones, han destacado por reversionar algunos clásicos, tal es el caso de lo más reciente donde retoman las canciones del grupo RBD.





El 30 de abril llega con lo mejor de su música La Arrolladora, quienes podrán a cantar y bailar a todos los presentes con sus grandes éxitos y estilo.

Mayo inicia el día primero con el grupo Cañaveral, nuevamente la música armoniosa y llena de sabor presente para todos los que gustan de este género.

El 2 de mayo, llega Reik, el grupo mexicano más escuchado en la plataforma Spotify a nivel mundial, sus canciones van del pop, balada, así como los ritmos urbanos entre otros. En los últimos años ha destacado por su versatilidad y colaboraciones.

Para el 3 de mayo, una vez más todos a bailar con la música de Edwin Luna y la Trakalosa.

El 4 de mayo llega Panteón Rococó, agrupación mexicana que se ha distinguido por sus fusiones de rock, ska, punk, reggae, entre otros ritmos y géneros.

Conocidos por su música y estilo único, el grupo está celebrando 25 años de carrera musical, además de sus éxitos, presentarán también su reciente producción titulada “Ofrenda”.

Banda El Recodo, llegan el 5 de mayo, día festivo para Puebla y que mejor que con esta agrupación que pondrá el ambiente en el recinto.

El 6 de mayo se presenta en concierto Edith Márquez, con una voz y estilo único, llega Edith para cantar sus grandes éxitos, pero también lo más reciente como lo es su producción “+ Mexicana”, un EP compuesto por 8 canciones fuertes, llenas de empoderamiento, donde además se resaltan las colaboraciones.

Para el 7 de mayo, se presenta Bronco, con una trayectoria de más de 40 años, cantarán clásicos como Sergio el bailador, Que no quede huella, Adoro, Oro, Libros tontos, Con zapatos de tacón; pero además lo más reciente como su tema “Qué suerte”.

El 8 de mayo llegan las hermanas del dueto Ha*Ash quienes tienen una mezcla interesante en su música, ellas están celebrando 20 años de carrera y recientemente lanzaron el sencillo “Lo que un hombre debería ser”.

Por su parte, el próximo 9 de mayo llegará Piso 21 que ofrece su música latina y pop que tanto está gustando a los jóvenes.

Para celebrar a las mamás en su día, el 10 de mayo llega Lupita D'Alessio y Paquita la del Barrio, dos grandes de la escena que estarán cantando sus grandes éxitos.

Para la recta final del Teatro del Puebla de la Feria de Puebla, el 11 de mayo el ambiente estará al máximo con Los Ángeles Azules. Ritmo, sabor, alegría con sus clásicos: El listón de tu pelo, Cómo te voy a olvidar, 17 años, entre otros.

El 12 de mayo se presenta Steve Aoki, el DJ y productor estadounidense japonés, fundador del sello discográfico Dim Mark Records, quien hará vibrar con su música y concepto electrónico.

El día 13 llega el Alemán, el rapero mexicano que ha lanzado importantes discos como “Pase de abordar”, “Eclipse”, su presencia es de las más esperadas en este recinto.

En la penúltima presentación llega el 14 de mayo, Danny Ocean, el cantante, diseñador gráfico y productor venezolano, que se ha dado a conocer por su música latina, reguetón, dancehall.

Y cerrando con broche de oro llega el 15 de mayo Café Tacvba, la banda de rock alternativo procedente de Naucalpan, Estado de México, que cerrarán en grande con éxitos como: Eres, Chilanga banda, Cómo te extraño mi amor, La ingrata, Las flores entre muchas otras.