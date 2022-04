Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos o donde cada uno prefiera, en el cuarto mes del año habrá muy buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video.

Este mes que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros Amazon Prime Video puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Para los que gustan de las series, este mes se disfrutará de la segunda temporada de la serie española “El Internado: Las cumbres”, terror y suspenso que comienza tras la muerte de Elías.

Su muerte indignó a la directora, quien ahora impone una disciplina estricta, además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie es el responsable de los crímenes. Los estudiantes investigarán más sobre los misterios del internado y responderán dudas.

Otra serie es Primate producción colombiana una comedia políticamente incorrecta que cuenta la historia de William Days, nombre artístico de William Díaz, un famoso actor quien nunca pensó en envejecer.

La serie está protagonizada por Christian Tappan y de hecho está basada en las anécdotas verídicas del actor.

También presente la serie web chilena S.O.S. Mamis, protagonizan cinco divertidas mujeres que organizan y comentan el día a día de sus hijos a través de un grupo de WhatsApp. La primera temporada constará de nueve episodios.

Llega la película “Laura Pausini: Un Placer Conocerte” basada en una pregunta: ¿qué hubiera pasado si Laura no hubiese ganado el Festival de Música de San Remo (un concurso de canción italiana) en 1993? Laura se sienta frente a una cámara para un largometraje por primera vez, un proyecto que muestra su amor por el cine y la verdadera alma de Pausini al público.

Este 8 de abril se verá All The Old Knives. Cuando la CIA descubre que uno de sus agentes filtró información que le costó la vida a más de 100 personas, asignan al agente veterano Henry Pelham para erradicar al topo entre sus antiguos compañeros de oficina.

Su investigación lo lleva de Austria, Inglaterra y a California, donde se reencuentra con Celia Harrison, su antigua colega y amante.

El 15 de abril llegan varios estrenos entre estos la segunda temporada de la comedia mexicana Cómo sobrevivir soltero. En esta entrega, Sebastián rinde homenaje a Julieta, su novia fallecida, tratando de producir la película que escribió cuando estuvo con ella.

Con su socia productora busca el financiamiento, pero al no lograrlo decide pasar la historia a un montaje teatral. También se verá Outer Range, la historia de un ganadero que descubre un incomprensible misterio en Wyoming.

Los problemas aparentemente pequeños de un pueblo y su tierra llegan a un punto crítico con la llegada de un misterioso vacío negro en el campo, al oeste en la tierra de la familia Abbott.

Y no podía faltar la película Agentes 355, cuando un arma ultrasecreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA Mace Brown debe unir fuerzas con agentes de todo el mundo para recuperarla.

El 18 los amantes de James Bond disfrutarán de “Sin Tiempo Para Morir”, la reciente película del Agente 007, esta es la quinta y última película protagonizada por Daniel Craig como Bond, fue estrenada en 2021 y también cuenta con la actuación de Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris y Léa Seydoux.

Al día siguiente para los niños se estrena Paw Patrol: La Película los cachorros favoritos evitará que la metrópolis se convierta en un caos.

Este día se podrá adquirir también en la Tienda Prime Video “The Batman”, la última película de El Caballero de la Noche que ha recibido excelentes críticas, especialmente por la actuación de Robert Pattinson como Batman.

La historia comienza cuando Riddler, un sádico asesino en serie, comienza a asesinar a figuras políticas clave en Gotham, por lo que Batman se ve obligado a investigar la corrupción oculta de la ciudad y cuestionar la participación de su familia.

El día 22 de abril se disfrutará de la película Juego de Criminales un thriller estadounidense protagonizado por Gerard Butler, Frank Grillo y Alexis Louder que narra la historia de un estafador astuto quien se esconde en la comisaría de policía de un pequeño pueblo para huir de un asesino serial.

Y se cierra el 29 de abril con La Octava Cláusula Maite Perroni, Óscar Jaenada, Manu Vega y Paulina Dávila protagonizan esta nueva película exclusiva de Amazon Prime Video que narra la historia de Cat y Borja, la pareja perfecta en apariencia, pero como todos los matrimonios ocultan secretos, mentiras e infidelidades que aflorarán en la misma noche de la llegada de una inesperada visita.

Así también se estrena la segunda temporada de la serie animada Undone, Alma se da cuenta de que hay misterios más profundos en el pasado de su familia.

Sin embargo, nadie en su familia está interesado en desenterrar verdades incómodas con ella, hasta que finalmente convence a su hermana Becca para que la ayude a buscar respuestas. Mientras las hermanas buscan la verdad, encuentran una compleja red de recuerdos y motivaciones que han dado forma a quienes son hoy.

Estas son tan solo algunas de las recomendaciones de este mes de abril, también entran deportes y mucho más para todos los gustos y edades.